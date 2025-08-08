Szeptember 19-én nyílik meg a Római Egyházmegye lelkipásztori éve

A bíboros helynök a Püspöki Tanács nevében is szívből jövő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a fiatalok szentévi zarándoklatának előkészületeiben, különösen az elmúlt napok eseményeiben, amelyek a szombati imavirrasztásban és a vasárnapi pápai szentmisében csúcsosodtak ki.

„Püspökünk örömmel beleegyezett, hogy személyesen indítsa el a lelkipásztori év kezdetét, és szeptember 19-én délután ellátogat székesegyházunkba, hogy felvázolja Egyházunk útját egy nagy egyházmegyei találkozón.

Szeretném megosztani ezt az örömöt, hogy mostantól imádsággal táplálhassuk”

– írja Baldassare Reina bíboros, a Római Egyházmegye általános helynöke.

A bíboros helynök külön köszönetet mondott az ifjúságpasztorációs irodának, kezdve annak igazgatójával, Alfredo Tedesco atyával, „elkötelezettségükért és az elmúlt évben nyújtott támogatásukért”. E tekintetben „gondviselésszerűnek bizonyult a kezdeményezés, hogy létrehozzák a prefektúrák ifjúságpasztorációs képviselőinek hálózatát”.

A levélben a bíboros hangsúlyozta, hogy a harminchat megbízott pap „értékes szolgálatot végzett, amely talán gyakran rejtve marad a legtöbb ember szeme elől, de nagyon hasznos az egyes közösségek bátorításában, a befogadóhelyek feltérképezésében, az ifjúsági vezetők támogatásában és a nehézségek gyors jelentésében, hogy megfelelő és időszerű megoldásokat találjunk.”

Ez a döntés azt mutatja, hogy

amikor túllépünk saját határainkon, és hálózatot építünk ki a körülöttünk lévőkkel és az egyházmegye valóságával, a dolgok valóban működnek, és a hiteles egyházi testvériség ízét árasztják”

– állapította meg Reina bíboros. Köszönetet mondott a számos önkéntes munkájáért, akik egyházmegyei szinten, illetve az egyes plébániai közösségekben dolgoznak: „Csodálatos volt látni annyi testvér és nővér nagylelkűségét, akik lehetőségeikhez mérten mindent megtettek, hogy a befogadás szebb és családiasabb legyen.”

Reina bíboros felidézte, amikor kezdetben, a nagy eseményről gondolkodva, a Rino Fisichella érsek által vezetett Evangelizáció Dikasztériuma a Római Egyházmegyére bízta a fiatal zarándokok befogadásának feladatát: „Gyorsan és készségesen láttunk hozzá a munkához, minden részletet odaadással szerveztünk meg, hogy felkészülten érkezzünk el a fiatalok jubileumának eseményéhez, és olyan szolgálatot nyújtsunk, amely méltó a megtapasztalt szépséghez.”

A bíboros nem titkolta, hogy „az elmúlt hetekben váratlan események és nehézségek is történtek”. Ráadásul a szervezési folyamat „nagyon összetett volt, és figyelembe vettük, hogy valami esetleg nem működik majd tökéletesen”. Reina bíboros még bocsánatot is kért, „ha egyházmegyeként nem voltunk felkészülve bizonyos kérdések kezelésére: biztosan mondhatom, hogy mindent beleadtunk, és odaadással próbáltunk válaszolni minden segítségkérésre”.

De mindenekelőtt nagy elégedettség töltötte el a fiatalok jubileumának rendkívüli sikere miatt:

Hiszem, hogy sikerült megmutatnunk egy olyan Egyház arcát, amely hűséges kíván lenni hivatásához mint »minden Egyház anyja« a szeretetben és a szeretetközösségben.

Amikor látjuk ennek az elkötelezettségnek a gyümölcseit, bátorítást érzünk, és felfedezzük egyházmegyénk gyönyörű oldalát, amely tele van életerővel és frissességgel” – zárul Reina bíboros, a Római Egyházmegye általános helynökének levele.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír