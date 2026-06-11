Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola bővítése és felújítása

A magyar iskoláztatás kezdete Pannonhalmához és a főapátság 996-os alapításához köthető. Magyarországon az első iskola a monostor falai között működött – emlékeztetett történelmi visszatekintésében Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Főapátság Iskolafenntartói Főigazgatóságának főigazgatója.

A szerzetesrendek 18. századi feloszlatása után az 1802-es visszaállításkor I. Ferenc király a bencés rend kiemelt feladatának a tanítást rendelte. Az idők folyamán kilenc gimnázium mellett tizenhat népiskolát hozott létre a közösség, amelyek közül az egyik a győrszentmártoni volt – akkor még így nevezték Pannonhalmát. Ez már a 19. században is kiemelkedő, többosztályos intézményként működött egészen az államosításig.

Az iskola újkori története a 2010-es években kezdődött, amikor Pannonhalma városa megkereste a főapátságot, hogy vegye át az intézmény fenntartását. Erre végül 2016-ban került sor. Akkor az intézménybe mindössze 153 gyermek járt. Ez a létszám mára megduplázódott: több mint 300 diák tanul a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola falai között – mondta Hardi Titusz.

A folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt mostanra elkerülhetetlenné vált az iskola bővítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázaton elnyert forrás, a magyar kormány támogatása révén, az Európai Unió társfinanszírozásával 2025 augusztusában megkezdődött az iskola bővítése és korszerűsítése – ismertette Titusz atya.

Tőle Lipták István iskolaigazgató vette át a szót, bemutatva a nagyszabású beruházás részleteit.

A projekt célja egy modern, 21. századi, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése – mondta az intézményvezető, majd felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket: új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrésszel bővül az iskola; 90 férőhelyes közösségi térrel, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi rendezvények, ünnepségek. Összesen öt új tanteremet és kisebb csoportszobát alakítanak ki, így az iskola a jövőben akár 400 diák kényelmes és színvonalas befogadására is alkalmassá válik. Napelemes rendszer biztosítja a villamosenergia-ellátást. Új helyre költözik a tanári szoba és a titkárság; tárgyalót is kialakítanak; az igazgatói irodát hangszigetelik – ezek révén még gördülékenyebbé válik a mindennapi adminisztráció és a pedagógusok munkája. 40 helyett 70 fő befogadására lesz alkalmas az étkező; a melegítőkonyhát korszerűsítik és modern konyhatechnológiai berendezésekkel szerelik fel. A mosdóblokkot is bővítik. A feljesztéshez igazodva a parkolókapacitás is növekszik, biztosítva a mindennapi működést.

„Ez a beruházás hatalmas mérföldkő számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy az iskola a jövő oktatási kihívásainak is megfeleljen. Célunk, hogy a diákoknak a legmagasabb minőségű oktatást biztosítsuk, miközben a pedagógusaink számára is modern, támogató szakmai környezetet teremtünk – fogalmazott Lipták István igazgató. – Reményeink szerint így tudja majd szolgálni a bencés iskola a gyerekek fejlődését, érdekeit; Pannonhalma és a térség oktatását, tanulói és szülői közösségét, társadalmát.”

A munkálatok a tervek szerint augusztus 11-ig teljesen befejeződnek, így a diákokat szeptemberben már egy kibővített, felújított iskola várja.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír