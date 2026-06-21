Szerbiai és horvátországi egyházmegyék hitoktatóinak szerveztek közös lelkinapot Diakováron

A találkozó első része a diakovári katolikus hittudományi karon zajlott, ahol a hitoktatók számára gondosan előkészített lelki programmal készültek a szervezők.
Ezt követően az egész csoport megtekintette a diakovári székesegyházat.
Ezután Đuro Hranić diakovár–eszéki érsek celebrált szentmisét. A ferences jubileumi év alkalmából a liturgiát a ferences templomban mutatták be, ahol a résztvevők teljes búcsút nyerhettek.
Az imádságot követően ebédre került sor az érsekség kertjében.
A program végén a Szabadkai Egyházmegye hitoktatói megtekintették az érseki palotát, amelyet személyesen Đuro Hranić érsek mutatott be.
Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye
Magyar Kurír
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