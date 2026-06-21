Szerbiai és horvátországi egyházmegyék hitoktatóinak szerveztek közös lelkinapot Diakováron

Külhoni – 2026. június 22., hétfő | 16:02
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A Szabadkai, a Nagybecskereki és a Szerémi Egyházmegye, valamint a Diakovár-Eszéki Főegyházmegye hitoktatóinak szervezett közös lelkinapot a főegyházmegye június 20-án a horvátországi Diakováron (horvátul Đakovo).

A találkozó első része a diakovári katolikus hittudományi karon zajlott, ahol a hitoktatók számára gondosan előkészített lelki programmal készültek a szervezők.

Ezt követően az egész csoport megtekintette a diakovári székesegyházat.

Ezután Đuro Hranić diakovár–eszéki érsek celebrált szentmisét. A ferences jubileumi év alkalmából a liturgiát a ferences templomban mutatták be, ahol a résztvevők teljes búcsút nyerhettek.

Az imádságot követően ebédre került sor az érsekség kertjében.

A program végén a Szabadkai Egyházmegye hitoktatói megtekintették az érseki palotát, amelyet személyesen Đuro Hranić érsek mutatott be.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír

#hitoktatás #lelkigyakorlat

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