Szerelmesek a Szeretetbe – Az észak-amerikai Élet Nővérei közösség

Az időközben New York érsekévé lett John O’Connor amerikai bíboros még a haditengerészet káplánjaként látogatást tett a németországi Dachau koncentrációs táborban, ahol a második világháború alatt emberek ezreit kínozták és ölték meg. Amikor kezét a félkör alakú vörös téglakemencékbe helyezte, elmondása szerint mély spirituális élményt élt meg, érezte a keresztény és a zsidó, a rabbi és a pap összekeveredett hamvait. Az élmény szívéig hatolt, így kiáltott fel: „Istenem! Hogyan tehetik ezt emberek más emberekkel?” Abban a pillanatban ígéretet tett: mindent megtesz az emberi élet védelmében!

Az évekig tartó prédikálás, a másokkal együtt végzett munka az emberi élet méltóságának helyreállítása érdekében csak elkeserítő eredménytelenséget hozott. O’Connor bíboros csodálkozott, majd imádkozott. Rájött: másfajta válaszra van szükség. A társadalom rostjait átható halál kultúrája ellen – amelynek gyökerét a hit mély válsága képezi – lelki válaszra volt szükség. Az emberi élet megvetésének a szelleme olyan démon, amelyet „csak imával és böjtöléssel lehetett kiűzni” (vö. Mk 9,29). A bíboros elméjében és szívében lassan egy gondolat kezdett felsejleni. Dísztelen főcímmel cikket írt egy New York-i katolikus újságba: Segítséget keresünk: az Élet Nővérei. A továbbiakban leírta elképzelését egy olyan nőkből álló vallási közösségről, amely minden emberi élet szentségének védelmére és fejlesztésére szenteli magát, kezdve a legsebezhetőbbekkel. Meglepetésére rengeteg levél érkezett, és 1991. június 1-jén nyolc nő New Yorkban megalakította az Élet Nővérei közösséget. Azóta a közösség több mint száz nővérből áll, akik a világ minden tájáról származnak.

Dachau hamvaiból új élet támadt. Ismerjük a halál hatalmát. De azt is tudjuk, hogy a halál és a sötétség nem a történet vége. A szeretet erősebb. A világosság világít a sötétségben, a sötétség nem győzi le a világosságot (vö. Jn 1,5).

Pia Jude nővér és Luca Benedict nővér testvérek, mégpedig ikertestvérek, mindketten az Élet Nővérei közösség tagjai.

Pia Jude nővér 19 éves korában azon kapta magát, hogy a szentség előtt kérte az Urat: „Jézus, mi a te akaratod az életemmel kapcsolatban?” Aztán meglátott egy fiatal, fehér ruhás szerzetesnőt, aki a vele szemben lévő padban ült. „Megdöbbentem – mesélte. – Soha azelőtt nem volt még abban a templomban, soha többé nem is fogom látni – gondoltam. Ezt gyorsan követte a válaszom: »Nem, Jézusom! Ez túl radikális!«” Mivel azonban tudta, hogy szüksége van Jézusra, hagyta, hogy vezesse őt. Mégis, akkor ezt kérte, „bárhová, csak ne a zárdába”. A fiatal nő végül jogi egyetemre jelentkezett, majd New Yorkban kezdett el ügyvédként praktizálni. A szerzetesnő képe azonban többé nem hagyta el. Miközben a pénzügyi negyedben dolgozott, kutatni kezdett a szívében, és kérdezte az Urat: „Jézusom, hogy akarod, hogyan szeressek?”

„New Yorkban találkoztam az Élet Nővéreivel, és olyan szabadságot láttam meg bennük, szabadságot a szeretetre, amit én még nem ismertem – magyarázta Pia Jude nővér. – Rájöttem, hogy 19 évesen Isten elültette a magot az elmémben és a szívemben, hogy nagy terve van a szeretetemmel, és ez a szeretet azokra fog kiáradni, akik társadalmunk legkiszolgáltatottabbjai, akiknek a legnagyobb szükségük van szószólóra.” Az Élet Nővérei közösségbe 2013-ban lépett be.

Luca Benedict nővérnek hasonló élményben volt része. Egy középiskolai lelkigyakorlat során a szentség előtt hasonló kérdést tett fel az Úrnak, mint nővére: „Mi a terved az életemmel?” Ami felkavarta a szívét, az a nagyság utáni vágy volt. Nem igazán értette, hogy ez mit jelent. Annak ellenére, hogy egész életében közel maradt az Eucharisztiához, a hite és az élete nem igazán kapcsolódott össze. „Miközben a főiskolai biológiaórán ültem, csodálatot és izgatottságot éreztem, hogy az élet milyen rendezett, hogyan mesél el egy történetet. A biológia igazán szépet mesélt. A teremtésnek ez a csodája, különösen a teremtés koronája, az ember magával ragadott. Éreztem a meghívást, a hívást, hogy orvostudományt tanuljak.” Csak a rezidens orvosi képzés befejezése után szembesült a következő kérdéssel: „Istenem, mi a terved a szerelmemmel?”

„Jézus arra hívott, hogy tegyem le mindazt az ajándékot, amit a szakmámban adott nekem. Hallottam, hogy Jézus azt mondja a szívemnek: »Hadd mutassam meg, mit tudok vele kezdeni.« – Jézus megmutatta nekem… A hivatásom magvait azokon az ifjúsági lelkigyakorlatokon ültették el, amikor a nagyságra vágytam. Jézus menyasszonyaként megnyitja a szívemet a szeretetben való nagyságra.”

2016-ban lépett be az Élet Nővéreihez, alig néhány héttel azután, hogy ikertestvére letette első fogadalmát, és a képzésben töltött évek után először hazatérhetett. „A szüleink néhány hetet élveztek mindkét lányukkal otthon, mielőtt mindkettőnket a zárdába kellett vinniük: Pia Jude-ot mint friss fogadalmast, hogy megkezdje első misszióját, engem pedig, hogy posztulánsként lépjek be – mesélte Luca Benedict nővér. – De ezt örömmel tették, tiszta kegyelem volt, ami megerősítette őket erre a napra.” Pia Jude nővér megosztotta, hogy jelöltként töltött ideje alatt olyan örömöt tapasztalt, hogy ugyanezt kívánta nővérének is. „A nővérem hivatását az Úrra kellett bíznom – mondta. – Amikor megtudtam, hogy belép az Élet Nővéreihez, azt gondoltam: Hűha, Istenem! Ajándékaid egyre csak szaporodnak!” Luca Benedict nővér hozzátette: „Hívőnek lenni, és különösen ennek a karizmának szentelve lenni, amely az emberi élet szentségét védi és szolgálja, olyasmi, amit nehéz közvetíteni. Van egy olyan mélysége és gazdagsága a lelki valóságban való életnek, amiről nehéz beszélni. Tudni, hogy az ikertestvérem tudja és megérti azt, ami az én szívemnek, minden Élet Nővére szívének oly lényeges, valóban az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten egy családnak adhat.”

A két nővért különösen az Élet Nővéreihez vonzotta a „Jézus Krisztussal, minden lélek vőlegényével való házastársi szeretetre való meghívás és az élet karizmája iránti vonzalom – magyarázta Pia Jude nővér. – Ironikus módon egyikünk sem fejezte ki igazán a másiknak ezeket a vágyakat – ezek valami személyes és kimondhatatlan dolgok voltak –, de az a tény, hogy mindketten megtapasztaltuk a meghívást, hogy az Élet nővérei legyünk, megerősít bennünket abban, hogy Isten mindkettőnket felkészített arra, hogy az Élet Nővéreiben és a fogadalomban, amelyet teszünk, vágyaink beteljesedésével találkozzunk.”

Az évek során rászoruló állapotos nőkön segítettek, egyetemi kampuszokon dolgoztak, ahol az élet evangéliumát osztották meg. Pia Jude nővér jelenleg jogi diplomáját kamatoztatja, mivel a New York-i anyaházukban dolgozik az általános elöljáró irodájában, amely támogatja és fenntartja az egyes nővéreket és küldetéseiket. A Life Festen való felszólalásukra azt remélve készültek, hogy azt az üzenetet tudják közvetíteni, „hogy Isten jósága megsokszorozódik”. Hiszen esetükben látható: Isten egyből kettőt teremtett. „A mi bizonyságtételünk az, hogy Isten még nagyobb ajándékokat tartogat számotokra: Álmodjatok és adjátok át ezeket az álmokat Istennek! Legyetek nyitottak az Ő hívására, és Ő minden álmotokat át fogja alakítani szeretetében. Isten meg fog erősíteni, meg fog áldani titeket, minden képzeletet felülmúlóan.”

2022 óta az életvédő mozgalom nagy lépéseket tett, de az abortusz sok helyen szinte természetes. Pia Jude nővér hangsúlyozta: a menetben azért fontos rész venni, „mert az egység gyógyít. A felvonulás egyszerre lelki és kézzelfogható válasz arra a válságra, amelyet kezelni kíván – minden gyermeket váró nő, akit szolgálunk, fél és egyedül van – tette hozzá. – Gyakran nincs körülöttük közösség. Azok, akikre a legnagyobb szükségük van támogatóként – a baba apja, a családja, a barátai – azt mondják nekik, hogy az abortusz az egyetlen lehetőség. Amire azonban szükségük van, az a bátorítás és az erő, ami a közösségben jelen levő emberi szeretetből fakad. Olyan emberekre van szükségük, akik egységesen mögöttük állnak, akik azt mondják nekik: Mi itt vagyunk neked, meg tudod csinálni! Hiszünk benned!« – Ez mindent megváltoztat.”

Az Élet Nővérei olyan nők, akik szerelmesek a Szeretetbe, a megtestesült, megfeszített és feltámadt Szeretetbe, és akiket rabul ejtett az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szépségének igazsága. „Hisszük, hogy minden ember értékes és szent. Hisszük, hogy minden ember jó, szeretett, egyedi és megismételhetetlen. Hisszük, hogy minden ember életének mély értelme, célja és értéke van. Valójában ezért az igazságért adjuk az életünket.”

Fordította és összeállította: Bodó Márta

Forrás és fotó: Romkat.ro; Catholic News Agency; Sisters of Life

Magyar Kurír