Szerelmi tanösvényt álmodott meg Böjte Csaba jegyesek és házasok számára

Petőfi-emlékévet hirdetett a magyar kormány 2022-re, és ha már nagy költőnk feleségével, Szendrey Júliával Erdélyben ismerkedett meg, miért ne lehetne Erdélyben egy önismereti, lelki túrára épülő ösvényt kialakítani házasulandóknak és házasoknak egyaránt? – gondolta Böjte Csaba.

Az ötletből aztán valóság lett: szeretetösvény készül Székelyhídon.

Petőfi Sándor Erdélyben, Erdődön ismerkedett meg múzsájával, Szendrey Júliával, ott is házasodtak össze. Böjte Csaba ötlete a szeretetösvényre vonatkozóan a jövőre meghirdetett Petőfi-emlékév kapcsán született meg. Csaba testvér, akinek mára lassan megszámlálhatatlan gyermek nőtt fel a keze alatt, úgy látja, hogy különösen zavaros és nehéz a mai fiataloknak a párválasztás.

Kapkodnak, elsietik a házasságot, talán emiatt is gyakori napjainkban a válás vagy az állandó konfliktus a párok, házastársak között. Ezen az ösvényen közösen járva azonban azok, akik azt fontolgatják, hogy összekötik életüket, vagy nemrégiben tettek erre fogadalmat, az önmaguk és egymás mélyebb megismerésének útjára léphetnek. De természetesen a séta azok számára is tartogathat újdonságokat, akik csak „kicsit felélesztenék” párkapcsolatukat.

„Petőfi szerelmi életében is voltak zsákutcák. Székelyhídon is udvarolt egy nőnek, annak viszont a férje ezt igen rossz néven vette. Aztán megismerkedett Szendrey Júliával, akihez vagy negyven szerelmes verset írt. Több mint egy évig udvarolt neki. Először kosarat kapott, de végül Júlia is beismerte érzéseit a költő iránt, s a házasság megköttetett. Ez inspirált a kilenc állomásos, jegyesoktatásra alapuló, tanfolyamszerű út létrehozására. Székelyhídon, ahol gyermekvédelmi központunk is van (a városi strand mellett), szerelmi tanösvényt kezdtünk kialakítani. Szeretnénk, hogyha egészen Koltóig érne, ahol a Petőfi–Szendrey házaspár töltötte mézesheteit” – magyarázta Csaba testvér.

Ugyanakkor az ösvény nem csak a fiatal házasulandókat várja majd: a már házasságban élők, sőt az idősebb párok is kaphatnak az úton támpontokat az önismerethez, lelki, kapcsolati felfrissüléshez. Például akár az ezüstlakodalom előtt állók számára is kiváló lehetőséget kínál: visszagondolhatnak arra, hogy annak idején Isten házában mit és miért is fogadtak meg egymásnak.

Böjte Csaba Bagdy Emőke szavaira hivatkozva úgy fogalmazott:

a 21. századi ember érzelmi analfabetizmusban szenved: sokaknak okoz nehézséget érzelmeik megfogalmazása, s még inkább a szavakba öntése. Pedig az érzelmek kommunikálásának igénye ott van mindannyiunkban.

Ezt a ferences szerzetes maga is tapasztalta. Egy mise alkalmával megkérdezte a híveket, hogy kaptak-e a közelmúltban társuktól, szerelmesüktől verset, levelet. A templomban csend volt a válasz, szinte senki nem jelentkezett, ám a következő kérdésre, hogy szeretnének-e ilyesfajta üzenetet, akár egy sms-t kapni, a kezek szinte mind a magasba lendültek.

Van rá igényünk, hogy egymás iránti érzelmeinket, ragaszkodásunkat kifejezzük, ehelyett azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az anyagiak megkeresésére, és már nem marad időnk egymásra.

A mi ösvényünk kilenc állomása önismerettel kezdődne, majd olyan kérdésekkel és azok megválaszolásával folytatódna, hogy vajon jól ismerjük-e a társunkat, illetve hogyan tudnánk mélyebben megismerni őt. Az udvarlás is fontos szerepet kap a túra során, de a döntések is külön állomást kapnak. Miből is áll egy döntési folyamat?

Úgy látom, hogy a mai ember sokszor csak sodródik a mindennapokban, élete alakulása során sok döntése mögött nincs tudatos elhatározás. Éppen ezért a leánykérés is külön állomást kap.

Itt például azt tárgyalhatjuk meg, hogy miért fontos a leendő anyóssal, apóssal beszélni, kérdéseket tisztázni.

De az a kérdés is előkerül, hogy miért fontos felkészülni a templomi szertartásra, miért fontos egyáltalán a készülődés, hogyan kezdődik jól egy házasság. Ebben a párok segítségére lehet az az oltár és feszület, ami előtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia örök hűséget fogadott egymásnak” – mesélte Csaba testvér.

A költő és múzsafelesége több mint hat hétig tartózkodtak Koltón az esküvő után, a mézeshetek kérdése éppen ezért ugyancsak helyett kapott a szeretetösvényen.

Sokszor feltesszük a kérdést, hogy napjainkban miért nagyobb a válások aránya, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Böjte Csaba hangsúlyozta, az együttélésnek is megvannak a maga szabályai, amelyek nagy részéről azonban mára megfeledkeztek az emberek. A párok az út során feleleveníthetik az évszázadok óta bevált, közös élettel kapcsolatos normákat, s amelyeket jó, ha átgondolnak, átelmélkednek a fiatalok is, hogy ezek fényében hozzák majd meg a nagy döntést.

„Ha valaki egy életre házat akar építeni, nemcsak spontán nekiáll a téglák összerakásának, hanem előbb gondolkodik, vizsgálódik: mit bír meg a talaj, mekkora terület áll rendelkezésére, százféle engedély nélkül még csak neki sem lehet fogni az építkezésnek.

A tartós épületek átgondolt, alaposan megtervezett munkák. Életünk legnagyobb beruházása, a családalapítás is ugyanúgy körültekintést, tervezést, mély elgondolást igényel, nem lehet pillanatnyi hangulatra, elhamarkodott döntésre alapozni”

– magyarázta a ferences szerzetes.

A legnehezebb a telek beszerzése volt, mára már azonban a kilenc állomás oszlopai is elkészültek, szép székelykapuval – mondta el Böjte Csaba, hozzátéve, az egyes állomások arra ösztönzik majd a párokat, hogy egymás iránti érzelmeiket akár rajzban, akár szóban vagy írásban kifejezzék. A túra szervezésében és lebonyolításában egy jegyespár fogja segíteni az érdeklődőket.

Tehát nemcsak reklámtáblaszerű állomásokra kell gondolni, hanem akár egy egyhetes önismereti és jegyes-felkészítői táborra. Az első túrával megvárnák a kellemesebb, tavaszi időt, de az érdeklődők már jelentkezhetnek Böjte Csabánál a bojtecsabaofm@gmail.com e-mail-címen.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Nagybanya.ro; Merényi Zita



Magyar Kurír