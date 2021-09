Szerzetesek és művészek kalauzolnak a Láthatatlan spektrumok kiállításon Pannonhalmán

A Néprajzi Múzeum és a Pannonhalmi Főapátság együttműködésében készült, Láthatatlan spektrumok című kiállítás két fejezetből áll: egy képzőművészek által létrehozott kortárs művészeti tárlatból, valamint egy, a szerzetesközösséggel épített szubjektív archívumból. Mindkét fejezet a főapátság gyűjteményein és a pannonhalmi bencés közösség spirituális és kulturális tematikus évének témáján, az emlékezeten alapul.

A tárlat együttműködés és dialógus eredménye. Terepe a Pannonhalmi Főapátság több száz éves gyűjteménye (múzeum, könyvtár, levéltár, iskola); gondolati tere pedig a bencés közösség tudása és emlékezete, amely az idő, a tér és a szerzetesi tapasztalat ma is változó világa.

Az őszre tervezett szakmai tárlatvezetési sorozatban művészek, szerzetesek és kurátorok is kalauzolják a látogatókat – a történetmesélés, az értelmezés és a kommentár segítségével. A szakemberek a tárlatvezetésekre különleges megközelítésekkel, egyedi témafelvetésekkel készülnek, mint például a gyűjtemény szubjektivitása vagy a tudás és a szerzetesmunka kapcsolata. Szeptemberben egy, októberben két, novemberben egy záró, finisszázs programmal várják az érdeklődőket a Főmonostori kiállítótérben (9090 Pannonhalma, Vár 1.)

Az őszi tárlatvezetések időpontja és kalauzai

szeptember 25., szombat 15 óra

Láthatatlan spektrumok #1 // A gyűjtemény lassúsága és szubjektivitása

Foster Hannah Daisy muzeológus (Néprajzi Múzeum); Salát Zalán Péter tervező, alkotó; Frazon Zsófia etnográfus (Néprajzi Múzeum); Dejcsics Konrád OSB és a szerzetesközösség tagjai

október 16., szombat 15 óra

Láthatatlan spektrumok #2 // Az ábra, a fikció és a spekuláció

Gosztola Kitti képzőművész; KissPál Szabolcs képzőművész; Albert Ádám képzőművész és Lepsényi Imre tervező; Frazon Zsófia etnográfus (Néprajzi Múzeum); Dejcsics Konrád OSB és a szerzetesközösség tagjai

október 30., szombat 15 óra

Láthatatlan spektrumok #3 // A tudás, a természet és a szerzetesmunka

Tranker Kata képzőművész; Salát Zalán Péter tervező és Villányi Csaba fotográfus; Gadó Flóra kurátor; Frazon Zsófia etnográfus (Néprajzi Múzeum); Dejcsics Konrád OSB és a szerzetesközösség tagjai

november 11., csütörtök // finisszázs

Láthatatlan spektrumok #4 // A GYŰJTEMÉNY MINT NYITOTT MÚZEUM // FINISSZÁZS

Gosztola Kitti képzőművész; KissPál Szabolcs képzőművész; Salát Zalán Péter tervező és Villányi Csaba fotográfus; Albert Ádám képzőművész és Lepsényi Imre tervező; Gadó Flóra kurátor; Frazon Zsófia etnográfus (Néprajzi Múzeum); Foster Hannah Daisy muzeológus (Néprajzi Múzeum); Dejcsics Konrád OSB és a szerzetesközösség tagjai

Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum tudományos titkára, a kiállítás egyik kurátora megfogalmazása szerint „a tudományos és a művészi kutatás egymással összehangolható gyakorlatok: a módszerek, a tudások és az érzelmek mindkettőben szerepet játszanak, de kifejezési formáik eltérőek. A tudós szövegekkel, a művész inkább képekkel foglalkozik. Azonban mindkettő számára fontos a kíváncsiság, a nyitottság és a felfedezés ereje.”

A kiállítás újszerűsége, kreativitása, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képessége okán a Láthatatlan spektrumok című tárlat az Év Kiállítása 2021 díj jelöltje.

A pannonhalmi bencés szerzetesközösség és a Néprajzi Múzeum közös projektje természetes módon illeszkedik a múzeum által az utóbbi közel két évtizedben végzett kortárs jelenségekre reflektáló tematikus MaDok-programba, mely az intézmény fontos kompetencia feladataként működik jelenleg is.

Kiállító művészek és művek:

Villányi Csaba – Salát Zalán Péter // Travail de bénédictin. Travail long et pénible, qui exige de la patience

Tranker Kata // Pannónia hármas halma

Albert Ádám – Lepsényi Imre // The Taxonomy of Understanding Things

Gosztola Kitti // Ut fringilla

KissPál Szabolcs // Nyissátok ki a kaput!

A kiállítás kurátorai: Frazon Zsófia, Gadó Flóra.

A szubjektív archívum kurátorai: Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia.

A szubjektív archívum létrehozásában együttműködő pannonhalmi szerzetesek: Binzberger Ákos OSB, Hirka Antal OSB, Várszegi Asztrik OSB, Hortobágyi T. Cirill OSB, Borián Elréd OSB, Kisnémet Fülöp OSB, Dejcsics Konrád OSB, Biriszló Lőrinc OSB, Szabó Márton OSB, Jurinka Szilveszter OSB.

Forrás és fotó: Néprajzi Múzeum



Magyar Kurír