Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak Pilisvörösváron

A találkozó közös imádsággal kezdődött az otthon kápolnájában, majd elsőként a házigazda, Kapitány Ildikó köszöntötte az ország különböző részeiből érkező intézményvezetőket és kollégákat.

Az igazgató elmondta, a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthon Társaság Idősek Otthona a Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonában és fenntartásában működő intézmény, amely több mint három évtizede szolgálja az időskorú emberek gondozását, ellátását és lelki támogatását. A hathektáros, parkosított területen elhelyezkedő otthon egy négyszintes központi épületből és 25 sorházból áll, amelyek békés, családias környezetet biztosítanak a lakók számára. Az otthonban kétféle ellátási forma működik: a szociális törvény alapján működő klasszikus idősek otthona és nyugdíjasházi ellátás.

Az otthon különlegessége az alapító, Elisabeth Manhertz nővér által megálmodott többszintű idősgondozási rendszer. Ennek lényege, hogy az idősekről való gondoskodás nem csupán akkor kezdődik, amikor valaki ápolásra szorul, hanem már az aktív nyugdíjas években. A nyugdíjasházban azok az idős emberek találhatnak otthonra, akik még önálló életvitelre képesek, ugyanakkor értékelik a biztonságot, a közösség erejét és a figyelmes gondoskodást. A közös programok, a lelki alkalmak és az egymásra figyelő közösség hozzájárulnak ahhoz, hogy lakók tartalmas és kiegyensúlyozott mindennapokat élhessenek. Amennyiben egészségi állapotuk megváltozik, és rendszeres ápolásra, gondozásra szorulnak, a gondozási intézet nyújt számukra teljes körű ellátást és szakápolást.

Az otthon bemutatása után az MSZKI kiadásában megjelent Az emberség ajándéka című könyv ismertetése következett. A hiánypótló mű az emberi méltóság keresztény megközelítését és különböző szakterületek alapvetését dolgozza fel, nagyon gyakorlatias formában. A kiadvány nem tudományos szakirodalom, hanem munka közben használható kézikönyv. Alapvető üzenete, hogy emberségünket ajándékba kaptuk, nem döntöttünk felőle, nem választottuk; az ajándékozó Istennek, a szeretetének, a velünk törődő embereknek köszönhetjük az életünket. Mielőtt eszmélni tudtunk volna, megelőzött bennünket a gondoskodó szeretet.

Az időskor emberi méltóságának része az életvégi döntésekre és az életünk befejezésére való felkészülés is. A méltóságterápia ennek szakmai támogatását nyújtja. A magyarországi képzések és elérhető szakkönyvek rövid bemutatása után egy kisfilmet néztek meg a találkozó résztvevői, hogy maguk is bele tudjanak helyezkedni a nehéz témába. A film után mindenkinek jólesett a szünet és a beszélgetés.

Az utolsó téma az idősellátás emberi méltóságának kulcskérdéseit összefoglaló munkaanyag bemutatása volt. A szerzetesi iroda az Emberi Méltóság Stratégia keretében dolgozza ki az idősellátásra vonatkozó irányelveket. Ebbe a munkába kapcsolódtak be az intézményvezetők.

Az otthon újonnan létesült főzőkonyháján készítették az ebédet, amivel vendégül látták a résztvevőket. Az ebéd további lehetőséget biztosított a szakmai beszélgetésekre.

Délután az intézmény bejárása következett. Ennek során több ellátottal is sikerült beszélgetni.

Szöveg és fotó: Formanek Tamás/MSZKI

Forrás: Szerzetesek.hu

Magyar Kurír