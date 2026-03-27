Szerzetesjogi konferenciát tartottak a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

Hazai – 2026. március 27., péntek | 13:15
8

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézete (KJPI) és a Magyar Kánonjogi Társaság március 23-án konferenciát tartott A szerzetesjog kihívásai a mai társadalomban címmel.

A konferencia elején Szabó Péter, a KJPI elnöke köszöntötte a megjelenteket és ismertette a téma aktualitását.

A jelenlévők négy előadást hallgathattak meg. Elsőként Német László SVD belgrádi bíboros érsek, a konferencia díszvendége a 2024-es püspöki szinódus megszentelt életről szóló záródokumentumáról beszélt, áttekintésében a kánonjogi lehetőségeket is számba véve; majd Orosz Lóránd OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője beszélt a jelöltek felvétele és képzése témakörében.

A kávészünet után Vitális Gábor SDB tartományfőnök, volt ökonómus tartott előadást a szerzetesi intézményekben felmerülő vagyonjogi kérdésekről. 

A záró előadást Artner Péter, a KJPI tanszékvezetője tartotta a szerzetesi fegyelmi intézkedésekről a legújabb reformok fényében.

Az előadások után a hallgatóknak lehetőségük volt kérdezni az előadóktól, akik néhány konkrét esetre is válaszoltak, megoldást kínálva a felmerülő problémakörökre.

Forrás és fotó: PPKE KJPI

Magyar Kurír

#egyházjog #egyházmegyék #konferencia #Pázmány Péter Katolikus Egyetem #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató