Szerzetesjogi konferenciát tartottak a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

A konferencia elején Szabó Péter, a KJPI elnöke köszöntötte a megjelenteket és ismertette a téma aktualitását.

A jelenlévők négy előadást hallgathattak meg. Elsőként Német László SVD belgrádi bíboros érsek, a konferencia díszvendége a 2024-es püspöki szinódus megszentelt életről szóló záródokumentumáról beszélt, áttekintésében a kánonjogi lehetőségeket is számba véve; majd Orosz Lóránd OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője beszélt a jelöltek felvétele és képzése témakörében.

A kávészünet után Vitális Gábor SDB tartományfőnök, volt ökonómus tartott előadást a szerzetesi intézményekben felmerülő vagyonjogi kérdésekről.

A záró előadást Artner Péter, a KJPI tanszékvezetője tartotta a szerzetesi fegyelmi intézkedésekről a legújabb reformok fényében.

Az előadások után a hallgatóknak lehetőségük volt kérdezni az előadóktól, akik néhány konkrét esetre is válaszoltak, megoldást kínálva a felmerülő problémakörökre.

