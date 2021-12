Szerzetesnővéreket és diakónusokat tartóztattak le Etiópiában

„A feszült várakozás állapotában vagyunk, még semmit nem tudunk arról, miért tartóztatták le nővértársunkat és a többi szerzetesnővért, valamint a diakónusokat. Nem tudjuk, mi van velük, jól vannak-e, és azt sem, hol tartják őket fogva. A napok gyorsan telnek, és az aggodalmunk napról napra növekszik” – mondta el a Fides hírügynökségnek Raffaella Pedrini, a gandinói Szeplőtelen Szűz Mária Orsolyita Kongregáció (400 tagból álló, 1818-ban alapított szerzetesi intézmény – a szerk.) általános rendfőnöknője. Nem titkolja egyre növekvő aggodalmát, miután több mint két hete letartóztatták rendtársát, Abrehet Teserma nővért, aki Addisz-Abeba Shola negyedében dolgozott egy óvodában. A kormány rendőri erői vitték el november 30-án két diakónussal és öt másik szerzetesnővel együtt, akik a Szent Vince Szeretet Leányai Társulat tagjai.

„Mindennap beszélek az addisz-abebai rendházunk elöljárójával, Abrehet Cahasai nővérrel… – tette hozzá – és a válasz mindig ugyanaz. Nincs semmi új információ. Az adventi idő imáihoz természetesen hozzátettük a nővérek és diakónusok szabadulásáért mondott imádságot. Különösen aggódunk nővértársunk, Abrehet Teserma sorsa miatt, és reméljük, hogy karácsony szent ünnepét már vele együtt ünnepelhetjük. Közben pedig nem tudunk semmit és nem is akarunk találgatásokba bocsátkozni, amíg világosan és minden kétséget kizáróan ki nem derül, mi okozta ezt a súlyos beavatkozást és mi történt azóta.

Egyre vészterhesebb helyzetbe kerül az egész északkelet-afrikai ország, ahol már több mint egy éve rettenetes háború folyik, amely már túllépte Tigré tartomány határait, ahol 2020 november elején elkezdődött, és emiatt még nagyobb aggodalom övezi a letartóztatott szerzetesek sorsát. Abij Ahmed miniszterelnök, aki katonai egyezményeket is kötött Oroszországgal és Kínával, bővítette az ország fegyverarzenálját, és visszafoglalt két várost Amhara tartományban, Dessièt e Komolchát, amelyet korábban a Tigréi Felszabadítási Front lázadói foglaltak el.

A reguláris hadsereg és a lázadók erőszakos cselekedetei már mindennaposak, és egyre inkább elvész az utolsó remény is, hogy a nemzetközi közösség hozzájárul az agresszió megfékezéséhez. A tigréi diaszpóra vallási vezetői ezért december első napjaiban Ferenc pápához fordultak azt kérve, hogy hallassa a hangját.

A rendfőnöknő végül elmondta: „Még nem fordultunk közvetlenül a Szentszékhez, még ha természetesen figyelemmel kísérik is az esetet. Felvettük a kapcsolatot a Katolikus Egyház addisz-abebai titkárságával, a támogatásukat kértük. Megpróbáltunk hírekhez jutni rajtuk keresztül is, de ez számukra is akadályokba ütközik, így jelenleg – csakúgy, mint az első napokban – semmi információnk nincs. Állandó kapcsolatban vagyunk velük, biztosak vagyunk benne, hogy megpróbálják kiszabadítani, megmenteni a szerzetesnővéreket és a diakónusokat.”

Etiópia (1936-ig: Abesszínia) Kelet-Afrikában, „Afrika szarvánál” található. Gazdasága nemrégiben jelentős növekedésnek indult, ennek ellenére még mindig egyike Földünk legszegényebb országainak. Az ország 1 127 127 km²-es területen fekszik, lakossága megközelíti a 110 millió főt. A lakosság közel 2/3-a keresztény, 1/3-a iszlámhitű. A 2007-es népszámlálás alapján az emberek legnagyobb része az ősi etióp (kopt) keresztény egyházhoz tartozik (43,5%), amely meghatározó az ország életében. További 18,6% a különböző protestáns felekezetek híve, 0,7% pedig római katolikus.

Fordította: Thullner Zsuzsa

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News; Orsolinegandino.it

