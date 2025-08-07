Szigetszentmártonban forog a KAZETTA – Katolikus könnyűzenei tábor hetedszer

A szervezők idén ismét egy természetközeli helyszínt találtak a zenei képzőtábornak. Láng András atya a nyitó szentmisén elmondta, mennyire fontos, hogy a közösségek együtt tudják dicsérni az Urat. Biztatta a megjelenteket, hogy az előttük álló egy hét alatt az egyéni órákon, illetve a zenekari próbák során minél inkább képezzék magukat, szerezzenek új ismereteket, hogy ezeket a tapasztalatokat odahaza tovább tudják adni, gazdagítva azt a közösséget, amelyben szolgálatot teljesítenek. A szentmise önmagában is hordozott már újdonságot és tanulási lehetőséget, hiszen a Simon Dávid, a tábor egyik szervezője, technikusi segítője által komponált Simon-mise hangzott el a szertartás során.

A szentmisét követően liturgikus témájú előadással indult a képzési folyamat. Kaposi Brúnó, a budapesti Jézus Szíve jezsuita templom egyházzenei igazgatójának előadását hallgatták meg a résztvevők Liturgia, liturgikus zene címmel. Brúnó nagy lelkesedéssel mutatta be a liturgia szabályait, amely egyházunk hitéletének alapjául szolgál. A szentmise állandó és változó tételei, az egyházi évkör, a kötelező és szabadon választható tételek között kalandozva felhívta a résztvevők figyelmét, hogy hallgassanak a bennük élő Szentlélekre a szolgálatuk során, s merjenek az adott helyzethez alkalmazkodni, adott esetben az előre eltervezettől eltérni, amennyiben a liturgikus cselekmény ezt kívánja.

A jó hangulatú két órát követően Marczell Márton és Csanády Lőrinc hivatalosan is megnyitotta a tábort, bemutatva a héten oktató tanárokat. A vacsorát követő szabadfoglalkozás során a résztvevők játékos formában megismerhették egymást.

A kezdeményezés, amelyet hét évvel ezelőtt indítottak el a szervezők, évről évre vonzza a közösségeikben zenei szolgálatot végző fiatalokat és korábban született fiatalokat is. Többen régi ismerősként, barátként köszöntötték egymást, de vannak, akiknek ez az első KAZETTA-táboruk.

Idén is egyéni hangszeres, énekes órákon vesznek részt a megjelentek, délutánonként pedig zenekari próbákon készülnek fel közösen, a tanárok segítségével a szombati táborzáró koncertre. Az erre a hétre összeállt zenekarok két dallal készülnek, amelynek lezárásaként pedig az aktuális kórus mutatja be, mit tanult idén.

Amikor a résztvevők épp nincsenek órákra beosztva, szabadon töltik az idejüket: gyakorlással, beszélgetéssel, sportolással kapcsolódnak ki a nap folyamán. Nagyon jó lehetőség a kapcsolatépítésre, kották, tapasztalatok cseréjére az ilyen időszak.

Imádkozzunk a résztvevőkért, hogy talentumaikat felhasználhassák, s tudásukat tudják kamatoztatni a hét során, továbbvíve az itt megszerzett tudást, lelkileg tudják gyarapítani a szolgálati helyükön élő híveket.

A tábor szervezői és résztvevői szeretettel várnak mindenkit a táborzáró koncertre, augusztus 9-én, szombaton délután 16 órára Szigetszentmártonba, a Mártoni Tábor területére.

Szöveg és fotó: Nagy Lajosné Kata



Forrás: KAZETTA

Magyar Kurír