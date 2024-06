Szíriai falvak kisvállalkozásait támogatja a Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a magyar kormány támogatásával segítő programokat indított Szíriában, hogy a háború és a földrengés következtében meggyengült közösségeket, családi vállalkozásokat és szociális – elsősorban a katolikus egyházhoz tartozó – intézményeket megerősítse, valamint helyben segítse megteremteni a lehetőséget az országon belül elvándorolt és más országokba menekült családok hazatéréséhez is, és megelőzze, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekülthullámok induljanak el.

A Máltai Szeretetszolgálat a szíriai melkita egyház segélyszervezeteivel és a Caritas Syria elnök-püspökével együttműködésben a háborúban súlyos károkat szenvedett Homsz és a főváros, Damaszkusz közötti térségben található falvakban fejlesztési programot dolgozott ki egyéni és kisvállalkozók számára. A helyi partnerekkel átfogó tervet készítettek és felmérték, melyek azok a falvak, egyházi és civil csoportok, szervezetek, melyek fejlesztésével a legnagyobb társadalmi hatást érheti el a program. Minden, a részvételre pályázó vállalkozás egyéni üzleti tervet készített, melyben megfogalmazta, milyen területen számítana támogatásra, az hogyan hatna a termelésére, és hogyan segítene ezzel a tágabb környezetében élőkön. A programban szövőnők, szőnyegkészítők, kiskereskedők, szakácsok, fűszer-, tea- és gyógynövénytermesztők, mezőgazdasági, valamint más élelmiszer-előállító vállalkozások, továbbá a lelkipásztori és szociális munkájuk mellett a termelésben is részt vevő plébániák és szerzetesközösségek kaptak támogatást. Az anyagi segítség mellett volt, aki szakmai támogatást kért, mások technikai fejlesztésre pályáztak.

Szíriában az infláció 2023-ban 120–130% volt, tíz év alatt harmincszorosára nőttek az élelmiszer-árak, ami nemcsak a társadalmi stabilitásra, hanem az emberek életminőségére és mentális egészségére is hatással van. A fejlesztési programban a helyben megtermelt alapanyagokat helyi manufaktúrák dolgozzák fel és helyi kisboltok árulják, ami a folyamatos nagy mértékű infláció miatt nagy segítséget jelent a családoknak. Az ötven vállalkozás fejlesztése közvetlenül háromszáz, közvetetten akár ötezer ember megélhetését is támogathatja nem csupán munkahelyteremtéssel és a mindennapi élelmiszer helyi megtermelésével, de azáltal is, hogy csökkentheti az ott élő emberek létbizonytalanságát és visszaadhatja önbizalmukat és méltóságukat. A programot a magyar kormány támogatásával, a Máltai Szeretetszolgálat szakmai irányításával helyi egyházi és civil szervezetek valósítják meg.

A kisvállalkozások fejlesztése mellett a Máltai Szeretetszolgálat kiemelt figyelmet fordít a háború és a dzsihadista szervezetek terrorjától sokat szenvedett keresztény közösségek támogatására is. A magyar szervezet legfőbb partnerei a segítő programok megvalósításában a szíriai melkita egyház szerzetesi és egyházmegyei közösségei, amelyek a megpróbáltatások során a lelkipásztori tevékenységük mellett jelentős szerepet vállaltak a szociális és egészségügyi ellátásban is. A segélyszervezet humanitárius és fejlesztési eszközökkel segíti programjaikat, emellett munkatársai személyes látogatásaival biztosítja őket támogatásáról. 2017-ben a magyar máltai szervezet vezetői elsőként látogatták meg a Rablah városában található, a háborúban a dzsihadista csoportok által megrongált és megszentségtelenített Szent Illésről (Mar Elias) elnevezett kegyhelyet. A zarándoktemplom, mely egykor Szíria legnagyobb nemzeti kegyhelye volt, a Szükséget Szenvedő Egyház (ACN) pápai jogú nemzetközi szervezet jelentése szerint a térség legnagyobb károkat szenvedett temploma: a zarándokhelyet nyilvánosan meggyalázták, a szentély oltárát és könyvtárát felgyújtották, a szobrokat megrongálták, az ereklyéket megsemmisítették vagy ellopták. A kegyhely elöljáróját, Jacques Mourad atyát, a szír katolikusok homszi érsekét elrabolták és öt hónapon át fogva tartották, de felgyógyulása után ismét Szíriában él és szolgál.

A Szent Illés-kegytemplom, amely a háború előtt a legnagyobb zarándokhely, a háborút követően a leglepusztultabb kegyhely volt, a felújítás után ismét várja a híveket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi segítséget igyekezett szervezni a kegyhely helyreállításához, de az ACN lengyel szervezetén kívül csak a magyar állam nyújtott támogatást az újjáépítéshez. A felújítási munkálatok befejeztével, 2024. május 17-én szent liturgia keretében megtörtént a templom újraszentelése. A szertartáson, melyen egyedüli „nyugatiként” a Máltai Szeretetszolgálat képviselője, a szervezet nemzetközi ügyekért felelős vezetője, Solymári Dániel volt jelen, Youssef Absi melkita görögkatolikus pátriárka külön kiemelte a Máltai Szeretetszolgálat úttörő szerepvállalását, mely közvetlenül vezetett a zarándokhely és templom teljes megújulásához.

