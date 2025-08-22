Szíved minden bizalmát Istenbe vesd – Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó a szentévben

Uram, jó nekünk itt lenni! – Megkezdődött a CSIT

Több mint kilenc hónapja vártak a fiatalok erre a napra, augusztus 12-ére – ekkor kezdődött meg hivatalosan a 2025-ös Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, azaz a CSIT.

Délelőtt 11 órakor már kígyózva sorakoztak a résztvevők, akik reményteli szívvel, izgatottan, fülig érő mosollyal borultak barátaik nyakába. Korodi Attila polgármester szerint több mint két kilométerre is felismerhető volt az a felemelő hangulat, amely a CSIT-en jelen volt.

A megnyitón Simon Imre ifjúsági főlelkész köszöntötte a fiatalokat, kedves szavakkal. Majd az idei CSIT jelmondatára utalva – „Szíved minden bizalmát…” (Péld 3,5) – Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök intézett bátorító szavakat a jelenlévőkhöz azzal kapcsolatban, hogy merjenek ráhagyatkozni és megbízni Istenben. Ez az igazi bizalom, melyben nem csalatkozhatunk – hangsúlyozta a püspök.

Délután a résztvevők kiscsoportokba szerveződtek, majd részt vettek a nyitó szentmisén, amelyen Tamás József nyugalmazott segédpüspök kívánsága szerint a CSIT-en lévők is elmondhatták, amit Szent Péter mondott: „Uram, jó nekünk itt lenni.”

Isten ma is élő szövetséget kötött velünk – A CSIT 2. napja

A második napon a táborlakók kilencféle imamód közül választhattak. Délelőtt elhangzottak az idei CSIT első tanításai.

A résztvevők beültek a korosztályuknak megfelelő foglalkozásra: a 14–15 évesek Györgypál Enikő vezetésével önismereti útra léptek, amelyen aztán napról napra haladtak tovább; a 16–17 éves korosztály Szabó-Gergely Zsombor tanításában a döntéshozatal témáját járta köról, kitérve arra, hogy a szív az érzelem és az értelem arany középútja kell hogy legyen.

Mi lakik az én szívemben? – ez volt Molnár Lehel piarista 18 év felettieknek tartott tanításának fő kérdése. A választ kereső fiatalok azt is megtudhatták, hogy a szív az a hely, ahol belátják és megértik az élet dolgait.

Elmélyülés az Istenben – A CSIT 3. napja

Ezen a napon „a kapcsolat nehézségei és gyümölcsei” köré épültek az előadások. A tanítást az azt követő kiscsoportos beszélgetésekben bontották ki; a résztvevőknek lehetőségük nyílt kifejteni a saját véleményüket, megosztani tapasztalataikat.

A délutáni tevékenységeket animációval nyitották meg, amely párhuzamosan több helyszínen futott egyszerre, a délelőtti lelki töltekezés után fizikailag is megmozgatva a résztvevőket.

A napot egy különleges programpont tette színesebbé: az Erdély-szerte aktívan működő ifjúsági csoportok gyülekeztek össze, hogy a CSIT által a „Közösségek ösvényén” minél több fiatalt szólítsanak meg tevékenységükkel azáltal, hogy betekintést nyújtanak a csoportok életébe. A résztvevők az ösvényen kaptak egy-egy gyöngyszemet, amelyet később együtt egy nyaklánccá fűztek össze, ami azt fejezte ki, hogy külön-külön is értékesek, közösségként azonban még erősebbek.

Önátadás – A CSIT 4. napja

Pénteken különböző imamódok által lelkiekben is táplálkozhattak a fiatalok, akik kilenc imafajta közül választhattak: például rózsafüzér, zsolozsma, dicsőítés, testima stb.

A nap témája az önátadás volt: arra kaptak a résztvevők bátorítást, hogy adják át életüket Jézusnak. Ezzel a gondolattal szívükben mentek a kiscsoportjukba, ahol bizalmas körben megoszthatták érzéseiket és gondolataikat.

Ezen a napon ünnepelték az Egyház legfontosabb Mária-ünnepét, Szűz Mária mennybevételét. A szentmisét három újmisés pap mutatta be: Chrysanthus Yvesimbom Kamerunban felszentelt pap; Gergely József, a szentmise szónoka, valamint Balázs Barnabás, aki a szentmise főcelebránsa volt.

Különösen megérintette a szíveket az evangéliumból a következő igerész: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,45).

Gergely József a prédikáció során az Istenre hagyatkozás témáját járta körbe. „Habár Isten nem ad részletes térképet, használati útmutatót, nem rajzolja fel a történéseket előre, és csak annyit mutat, amennyire abban a pillanatban szükségünk van, mégis törekednünk kell arra, hogy akkora szívvel tudjunk bízni a Jóistenben, mint ahogy azt a Szűzanya tette.”

Szíved minden bizalmát Istenbe vesd – A CSIT utolsó napja

Új programponttal kezdődött a reggel: Valóban ismered? – Fény útja a Kálvárián címmel lehetőség nyílt jobban megismerni a körülöttük lévő neves pontokat és imában hordozni mindezeket.

A záró szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálta, aki pontot tett a tábor jelmondatára, azt kiegészítve – „Szíved minden bizalmát Istenbe vesd”.

A záró szertartást Nacsa Lőrinc, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára is megtisztelte jelenlétével, aki arra buzdította a fiatalokat, hogy a CSIT-en feltankolt lelkesedést vigyék el a közösségeikbe, és ott kamatoztassák.

A résztvevők kiscsoportokban beszélgetve zárták le a találkozó napjait.

Forrás: Romkat.ro – 1., 2., 3., 4., 5.

Fotó: A CSIT kommunikációs csapata: Péter Loránd, Abrán Lukács, Kozma Eszter, Takács Armand

