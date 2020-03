Szívünk és tapsunk – A bajai katolikus iskola is részt vesz az országos hálaadási kampányban

A hála egyik formája az ablakokba kitett, papírból kivágott piros szív: ehhez a kezdeményezéshez már több intézmény és magánszemély vagy család is csatlakozott.

Baján a – Bíró Györgyi Anna igazgatónő által vezetett – felsővárosi Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolaépületének 28 ablakában díszeleg a hála piros papírszíve, valamint az iskola pedagógusai az otthon tanuló gyerekeket is arra biztatták, fejezzék ki ilyen módon köszönetüket az egészségügyi dolgozók felé.

Sokan eleget is tettek a felhívásnak: az iskola közösségi oldalát lassan megtöltötték a gyerekek által küldött fotók az elkészített és ablakba kitett papírszívekről. Kelemen Zsuzsa, a szervező pedagógus elmondta, Victor Hugo gondolata nyomán (A hála szárnyakon repül, ahová repülnie kell. Az ima jobban tudja útját, mint te, aki imádkozol) fontosnak tartották megköszönni mindazok munkáját, akik nem látható, de nagyon is valós veszélynek teszik ki magukat.

Az iskolában a felújítási munkálatok sem álltak le, Kovács Rita technikai munkatárs pedig elkészítette a piros szíveket, amelyeket ki is helyezett az épület Flórián utca felőli ablakaiba. Névadónk, Szent Balázs az orvosok védőszentje is, katolikus iskolaként pedig kiemelten fontosnak tartjuk a hálaadást – tette hozzá a pedagógus.

A kampány kapcsán Fekete Szabolcs iskolalelkész rámutatott, a hála erénye az ember legnemesebb tulajdonságai közé tartozik, többek között a szeretet és a szolidaritás jellemvonásaival együtt. Ha személyiségünknek ezt az alapvető készségét nemcsak hétköznapi értelemben szemléljük, hanem szentírási összefüggésbe is helyezzük, észlelhetjük, hogy a hívő ember felfogásában ez egyúttal az Isten által teremtett világunknak egyfajta strukturális dimenziója is. Isten szeretetből teremti meg az egész univerzumot, és szeretetből ad létéből létet, életéből életet az embernek. Persze az egész természetnek, a dolgoknak, tárgyaknak, növényeknek, állatoknak is, ám az ember képes arra, hogy Isten szeretetét elfogadja, befogadja, és hálával viszonozni próbálja Isten és embertársai felé. Hiszen, ha minden ember Isten szeretetéből nyeri létének alapjait, akkor minden embertársam is, és mindenki az ember-társam is.

A cikk teljes terjedelmében ITT olvasható.

Szöveg: Sándor Boglárka/Baja.hu

Fotó: Kelemen Áron

Magyar Kurír