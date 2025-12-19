Szkopjéban járt Kocsis Fülöp metropolita

Kiro Sztojanov – aki egyszerre püspöke a szkopjei római- és görögkatolikus egyházmegyének – bemutatta vendégének az észak-macedóniai katolikus egyház életét és nagyobb templomait. Meglátogatták a strumicai Szűz Mária elszenderülése székesegyházat, a radovói Szent Illés próféta plébániát, a Keresztelő Szent János születése plébániát, valamint a strumicai Radio Maria stúdióját.

Ezt követően Dojranban meglátogatták a neokatekumenális közösséget, majd a gyevgyelijai Szent Péter és Pál plébániát.

Az esti órákban a két főpásztor együtt vett részt a hagyományos karácsonyi hangversenyen a szkopjei Jézus Szíve székesegyházban, amelyet a fővárosban működő horvát nagykövetség szervezett.

A metropolita december 14-én, vasárnap, a Szent Liturgiát követően az ezeréves Sveti Jovan Bigorski-monostorba látogatott. A monostor elöljárója, Partenij gerondasz nagy szeretettel és nyitottsággal fogadta. Elmesélte, hogy 2005-ben, amikor megérkezett az ötven éve üresen álló monostorba, imádkozni kezdett a szerzetesközösség létrejöttéért. Ma több mint harmincan vannak a közösségben, a közeli női monostorban a nővérek még többen. Partenij atya felajánlotta, hogy bármikor lehet menni hozzájuk a monasztikus élet megtapasztalására, vagy akár csak néhány napos lelki megerősödésre.

Kocsis Fülöp érsek látogatását mind a katolikus, mind az ortodox egyház részéről nagy szeretettel fogadták, amely remény szerint a jövőben tovább fogja erősíteni a két egyház kapcsolatát.

Szerző: Király András/Görögkatolikus Metropólia

Fotó: katolici.mk

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír