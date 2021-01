Szolnokról is érkezett önkéntes a szegedi Ágota Alapítvány véradására

­„A járványügyi helyzetben különösen fontos cél az ország vérkészletének folyamatos biztosítása, ezért kötelességünknek éreztük, hogy eleget tegyünk a Vérellátó Szolgálat regionális központja kérésének, és mi is segítsünk” – mondta Kothencz János az esemény kapcsán. Az alapítvány létrehozója elsőként adott vért, mert úgy véli, a példaadásnak másokat motiváló ereje van. Egyetemistaként többször is részt vett véradáson, most jó néhány év kihagyás után nyújtotta ismét jobb karját a tűszúráshoz.

A szervezők az alapítvány szegedi, Csongor téri épületében minden feltételt megteremtettek ahhoz, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett vért adhassanak az Ágota-közösség tagjai. Voltak, akik más megyéből érkeztek: Kőszegi Eszter például Szolnokról utazott vonattal Szegedre, hogy részt vegyen a szervezet akciójában.

„Régebben rendszeres véradó voltam. Gyermekeim születése után vérszegény lettem egy időre, így sokáig nem adhattam vért. Amióta újra megtehetem, mindig jelentkezem, mert humánus cselekedetnek tartom. Nincs benne semmi kellemetlenség, nem kerül semmibe, és mégis segíteni tudunk vele másokat. Arról nem beszélve, hogy csak egészséges ember adhat vért, tehát ez azt is jelenti, hogy én magam egészséges vagyok. Ami, az utóbbi időben láthatjuk csak igazán, nagyon fontos” – mondta véradás közben, mosolyogva.

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint fontos, hogy megszokott és ismert intézetek mellett a véradók munka- vagy lakóhelyéhez közel is legyen véradási lehetőség, ezért is nagyon értékes az Ágota Alapítvány kezdeményezése.

A járványügyi előírások betartása a kiszállásos véradásokon is kötelező, ilyen például a kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés, távolságtartás, és az, hogy csak az jöjjön vért adni, aki egészségesnek érzi magát. Jelenleg a biztonságos készlethez országosan napi 1200-1300 véradás szükséges, Csongrád-Csanád megyében napi 100-120. Egy egység levett vérből vörösvérsejt, trombocita és fagyasztott plazmakészítmény lesz, amelyet akár három különböző beteg ellátásához is fel lehet használni.

Kothencz János elmondta azt is, ez volt az első ilyen alkalom, de szándékukban áll rendszeressé tenni, negyedévente megszervezni és kiterjeszteni a véradás lehetőségét a szegedi alapítvány székhelyének környékén élők számára is a jövőben.

Forrás és fotó: Szent Ágota Sajtószolgálat



Magyar Kurír