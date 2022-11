Szombathelyre látogatott Szikora Robi, a „missziós tanítvány”

Szikora Róbertről az elmúlt években nem csak mint énekesről, az R-GO frontemberéről hallhattunk, hanem egy egészen más szerepben is láthattuk őt. Egyike volt ugyanis az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tizenkét hírnökének.

Hogyan lett belőle a NEK hírnöke? 2019. december 16-án, a születésnapján a máriaremetei templomban Szent József – a család és a munka védőszentjének – szobra előtt imádkozott. Szent Józsefre, mint mentorára tekintett, aki közbenjár a családjáért és a munkájáért. Azon a bizonyos decemberi napon is imádságban tárta kérését a szent elé. Elmondta, hogy ő szeretne részt vállalni a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus munkájából, még ha az csak söprögetés lenne, akkor is. Délután felhívta a menedzsere, hogy a NEK-től keresték. Másnap találkozott Zsuffa Tündével, a kongresszus sajtófőnökével, aki aztán elmondta neki, hogy szeretnék, ha ő lenne a NEK egyik hírnöke.

Életéről vallva Szikora Róbert elmondta: kisgyermekként a nagymamájától tanulta meg az imádságokat, ministrált a templomban, hittanra járt, a családjában azonban az ezotéria világával is megismerkedett. Jósnőhöz jártak, asztaltáncoltatást tartottak otthon. Fiatal felnőttként, zenészként aztán elmerült mindabban, amit az élet kínált neki. Istenhez végül a 70-es évek elején talált vissza, a siófoki nagytemplomban, ahova – mint mondta – csak a meleg miatt tért be. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy elkezdett gyónni. „Ne haragudj! Bocsáss meg! Nagyon szeretlek!” Ezt a néhány mondatot ismételgette. Akkor felidéződtek benne a gyermekkori emlékek és eldöntötte, innentől kezdve mindig kikéri az Úr véleményét is.

Az este folyamán egyebek mellett szó volt még az Árpád-házi Szent Erzsébet életét bemutató Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című musicalről is, amelyben Szikora Róbert, mint zeneszerző dolgozott.

