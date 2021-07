Szorosabb együttműködésről döntött a szepesi és az egri karitász

A határozatlan időre szóló megállapodás szövegét a sajtótájékoztatón szlovák és magyar nyelven ismertették. Mint elhangzott: közös küldetés az evangéliumi szeretetparancs szellemében a jótékony cselekedet, és olyan történelmi személyiségek, mint Szent István és Árpád-házi Szent Erzsébet, példáját is követni kell. A partnerségi keretmegállapodás együttműködésről, cserekapcsolatokról, tapasztalatcseréről, szolidaritásról, a helyi szervezetek munkájának elősegítéséről, önkéntességről, szociális munkáról, oktatásról, tudományról és kutatásról is szól.

Pavol Vilček, a szepeshelyi székhelyű karitászszervezet igazgatója köszönetét fejezte ki azért, hogy a találkozó létrejöhetett. Mint mondta, a közös történelmi múlt összeköt mind a szentek, mind a lelkipásztorok, főpásztorok személyén keresztül. Emlélkeztetett: három éve tart az együttműködés, amelyet most írásban is megerősítenek. A Szepesi Karitász számára inspiráló az a munka, ami az Egri Főegyházmegyében folyik, többek között a plébániai önkéntesség és a szenvedélybetegek gondozása terén – tette hozzá.

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója úgy fogalmazott: a karitász jubileumi évében ajándék ez a kapcsolat. A Karitász egy nagy család, átível a tevékenységük a határon, és a nyelvi korlátokon felülemelkedve az első pillanatoktól testvérként tekintenek egymásra. Az igazgató köszönetet mondott a támogatásért mindkét egyházmegye főpásztorának.

A közös küldetésre utalva elmondta: tanulni szeretnének egymástól a szeretetszolgálatban, Isten szeretetét közvetítve. Árvai Ferenc arról is beszélt, sok a kihívás, ezért is szerepel a közös tevékenységek között a tudományos munka, hiszen fontos, hogy az Egyház szociális és társadalmi tanítását is kövessék. Emlékeztetett: 15 pápai enciklika és több mint 1300 szinódusi döntés született ebben a témában.

Új szociális problémákkal is kell foglalkozni, ilyenek a migráció, a világjárvány, a katasztrófák és a klímaváltozás. A Karitász életében fontos szerepet kapnak az önkéntesek, az országban 800 településen 10 ezer, az Egri Főegyházmegyében 65 településen közel ezer munkatárs segít ilyen formában. Az egyházmegyei karitászvezető beszámolt róla: csereprogramok keretében ismerik majd meg egymás munkáját, közös képzéseken is részt vesznek és közös ünnepeket is tartanak majd. Az égi segítségben különösen is bíznak, hiszen mindkét karitászszervezet patrónája Árpád-házi Szent Erzsébet.

Ján Kuboš szepesi segédpüspök úgy fogalmazott: „hálásak vagyunk a Jóistennek és a vendéglátóknak, hogy a közös munka végre megerősítést nyerhetett. Visszatekinthetünk a közös múltra és előreézhetünk a közös jövőbe. A szeretet az a szolgálat, ami mindenki számára érhető, Jézus példáját követve.”

Ternyák Csaba egri érsek szerint feltehetjük a kérdést: miért éppen Szepes és Eger? A válasz a távoli és a közeli történelemben van: kiváló elődök kötik össze a két egyházmegyét, Pyrker János érsek és Samassa József bíboros. Mindketten szepesi, majd egri püspökök voltak. A főpásztor a közelmúlt kapcsolatait felidézve utalt arra, hogy a Pyrker érsek alapította Szepesváraljai Pedagógai Főiskolával közös konferenciát is szervezett már a főegyházmegye, és főpásztori látogatások is zajlottak kölcsönösen.

„Egy új, közös jövő kezdetét látjuk az együttműködésben, mely az igehirdetés, a szentségi szolgálat és a karitász területén tovább mélyíthető.” Ternyák Csaba rámutatott: a templomi igehirdetést és a szentségek kiszolgáltatását a tevékeny felebaráti szeretet hitelesíti. Az egri érsek végül köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, akik munkájukkal segítették, hogy az együttműködés létrejöjjön és működjön.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

