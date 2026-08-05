Szöul ad otthont az első keresztény–konfuciánus tanácskozásnak

Kitekintő – 2026. augusztus 5., szerda | 11:20
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Keresztény és konfuciánus vallási vezetők és tudósok gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Szogang Egyetemen. A tanácskozást, amely a keresztény–konfuciánus párbeszéd első alkalma, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Szogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve.

A tanácskozás témája: Új Ég, Új Föld és Datong (nagy harmónia, nagy egység): Keresztény–konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. 

Az augusztus elsején kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközleményben megjegyzik, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik. Hozzátették azonban, hogy osztoznak a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak.

A sajtóközlemény szerint a tanácskozás várhatóan a keresztény–konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul az oktatás, az etikai nevelés és a béke építése területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #vallásközi párbeszéd #vatikáni intézmények

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