Születésnapi ajándék Afrékának – 500 éhező nigériai családon segítettek a Magyar Kurír olvasói

Fodor Rékát – Afrékát – olvasóink nemcsak jól ismerik, hanem szolgálatát számos alkalommal támogatták is már anyagi hozzájárulásukkal. A Magyar Kurír hírportál a missziós orvos június 16-i születésnapja alkalmából hirdetett legutóbb adománygyűjtési akciót, hogy Afréka most elsősorban humanitárius segítséget nyújthasson Nigériában, ahol a helyi járványügyi helyzetre tekintettel születésnapját is ünnepelte.

Olvasóinkat ebből az alkalomból ismét arra hívtuk, hogy egy fohásszal és – lehetőségeikhez mérten – anyagi támogatással közösen könnyítsük meg a missziós orvos munkáját, szolgálatát.

„Az ukrán háború hatása ide is elért, jelenleg 800 Ft egy kiló rizs... És egy képzett ápolónő havi keresete kb. 25 000 Ft.... Szörnyű... Itt milliók kerülnek pillanatok alatt az éhező kategóriába, olyanok is, akik eddig tudták taníttatni a gyerekeiket gond nélkül.... Ezért is vagyok most nagyon hálás Nektek, mert soha nagyobb szükség nem volt még a segítségre, és mikor mi is bajban vagyunk, gondoltatok a még nagyobb szükségben lévőkre. Isten áldjon Benneteket, szeretettel Afréka” – írta közösségi oldalán a doktornő.

Basil Ekwunife atya, az onitshai érsekség alkancellárja és egészségügyi igazgatója Afrékával

Az alapítvány neve és számlaszáma: Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány 10101346–27099400–01004002; IBAN: HU66; SWIFT-kód: BUDAHUHB.

