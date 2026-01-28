Tagle bíboros: „Jézus arca mosolyogjon mindig Hongkongra”

Tagle bíboros – a Fides hírügynökség beszámolója szerint – a keresztény áldásról elmélkedett, kiindulópontként a Számok könyvét idézve, amelyben ez olvasható: „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békét tenéked!”

A gyermekek áldást jelentenek

„Az áldás, amelyet Isten nekünk és Hongkongnak ad – jelentette ki Tagle –, az Ő szent arca Jézus Krisztusban”, egy olyan arc, amely „teljesen isteni és teljesen emberi”. Hozzátette: Jézus arcával a gyermekekben is találkozhatunk, mert a fiatalokkal együtt „ők mindig áldást jelentenek a társadalom számára; egyetlen gyermek vagy fiatal sem jelenthet soha problémát”. „Hongkong igazi áldása – tette hozzá – Isten arca, amely felragyog felette”, ezért „Jézus arca mosolyogjon mindig Hongkongra, és Hongkong örvendezzen Jézus arcának”. Ebből kiindulva bátorította a híveket, hogy vigyenek reményt a társadalomba, váljanak az Úr bátor tanúivá.

A város megáldása

A találkozó során különböző etnikumú és nemzetiségű emberek és csoportok imádkoztak Hongkongért kantoni, filippínó, francia, mandarin, koreai és vietnámi nyelven. Zárásként Tagle bíboros és a jezsuita Stephen Chow Sau-yan bíboros, hongkongi püspök megáldotta a várost és a rendezvény résztvevőit.

Sok Fülöp-szigeteki katolikus vett részt a Chater Garden-beli zenés imatalálkozón, mivel Hongkongban már régóta népes filippínó közösség él. Öt évvel ezelőtti adatok szerint a Hongkongban élő nem állandó lakosok között 177 ezer volt a filippínó. A több mint 7 millió 400 ezer állandó lakos közül a katolikusok száma meghaladja a 400 ezret.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége/Fides

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír