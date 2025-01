Találkozás a természetben a természetfelettivel – Pálos utak létesültek Pécsett és a Mecsekben

Pécsett a Lyceum templom és a pálos templom között, a Mecsekben pedig az Éger-völgy és a Jakab-hegy között alakítottak ki egy-egy körutat, amelyeken vezetőfüzet vagy mobiltelefon segítségével az utak egyes állomásain meghatározott tematika szerint lelki tartalmak érhetőek el, és ezek segítségével járható végig, elmélkedve, a két útvonal.

Az ünnepség elején az esemény moderátora, Sudár Annamária – a Pálos Rendért végzett évtizedes tevékenységéért a „Rend barátja” elismerő oklevéllel kitüntetett – előadóművész köszöntötte a jelenlévőket, köztük Nacsa Lőrincet, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát; Péterffy Attilát, Pécs polgármesterét; Zag Gábor alpolgármestert; Őri Lászlót, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökét; Bíró László püspököt, nyugalmazott tábori ordináriust és Ripszám Istvánt, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatóját.

Köszöntésében idézte Szepesi Attila kortárs író A zöld küszöb című írásának részleteit: „A pálosok a zöld küszöbön éltek. A vadon és a civilizáció találkozási pontján. Abban a helyzetben és azon a ponton, ahol örökké egyensúlyozni kell. Vigyázni arra, hogy a tenyészet közelségében a szellem el ne vaduljon, bestiává ne váljék. És vigyázni arra is, hogy a szellem el ne veszítse gyökereit, teljesen el ne légiesedjék. […] A kultúra tán épp azt a mértéktartást jelenti, mely a küszöb pontját nem véti el. A pontot, ahol a kettős csábítás egyensúlyban marad.”

Puskás Antal pálos tartományfőnök köszöntőbeszédében megemlékezett arról, hogy a pécsi és mecseki pálos tematikus utak kialakításának aktualitását kettős évforduló adja: 2024-ben volt 90 éve, hogy a pálosok közel 150 év kihagyás után újra visszatérhettek Pécsre, ebben az évben pedig a Pécs melletti Jakab-hegyen található egykori pálos kolostor alapításának a 800. évfordulóját ünnepli a Pálos Rend.

Ezeknek az utaknak a létrejötte az egységet szolgálja, hiszen egységet teremtett már a létrehozásában részt vevők között is – hangsúlyozta a tartományfőnök. – Ezek a pálos tematikus utak egyszerre segítik a rend történelmére való visszatekintést, biztosítják a lelkiekben való elmélyedést, és szolgálják akár az egyes emberek, akár a közösségek megújulását.

Puskás Antal köszönetet mondott az utak megvalósításában közreműködő szervezeteknek, hatóságoknak és vállalkozásoknak és mindenkinek, aki munkájával vagy bármilyen módon segítette a projektet.

Ezt követően Gadácsi Péter projektfelelős bemutatta a két tematikus utat, amelyek előzményeként 2022-ben Budapesten, illetve a Pilisben már átadtak három pálos tematikus útvonalat. Elmondta, hogy ebben az évben Balatonszemesen alakítanak majd ki egy pálos tematikus utat, a hosszú távú cél pedig a pálos tematikus utak országos hálózatának a létrehozása. Az utak kialakításánál az alapgondolat a „találkozás a természetben a természetfelettivel”.

Ezután vetített képek segítségével bemutatták a Mecsekben létrehozott tematikus erdei útvonalat.

A vetítés után Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy nagyon szívesen működtek együtt a Pálos Renddel, hiszen az erdőkkel foglalkozó emberek számára szinte magától értetődik a természetfelettire történő ráhangolódás. A Mecsekerdő nemcsak az erdőgazdálkodásra és a természet értékeire figyel a működési területén, hanem az ott található sokrétű épített és kulturális örökségre is, amelyet a most kialakított pálos tematikus út is jelentősen gazdagít.

Ezután a pécsi tematikus útvonal vetített képes bemutatására került sor.

A vetítést követő beszédében Péterffy Attila pécsi polgármester kiemelte, hogy immáron 800 éves kapcsolat fűzi össze Pécs városát a Pálos Renddel, mely folyamatosan szellemi és kulturális értékekkel gyarapította a várost. A város számára nagy jelentősége van annak, hogy a pálosok magyarországi központja ma éppen Pécsett van, ami azt jelenti, hogy Pécs megfelelő otthont tud biztosítani e szerzetesrend számára. A polgármester kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy az embereket kivezethetik a város zajából ezek a tematikus utak, amelyek átadásával Pécs egy újabb turisztikai attrakcióval is bővül.

Nacsa Lőrinc államtitkár adta át az elkészült tematikus utakat. Elmondta: meggyőződése szerint a vallás- és zarándokturizmus képes megszólítani az embereket; az olyan útvonalak pedig, mint a pálos tematikus utak, biztonságérzetet, útmutatást is nyújtanak azoknak, akik irányt keresve járják be ezeket az utakat.

A Pécsett és a Mecsekben elkészült két útvonal alkalmas arra, hogy az ember elcsendesedjen, és megszentelje azokat a helyszíneket, amelyek mellett nap mint nap elmegy. Az államtitkár hangsúlyozta a vallás- és zarándokturizmus közösségteremtő és közösségépítő erejét, amely már a projekt megvalósítása során is megmutatkozott az abban részt vevő számtalan szervezet és személy között.

Az ünnepi esemény záróakkordjaként Bíró László püspök megáldotta a pécsi és mecseki pálos tematikus utakat. Ez a gyakorlatban a tematikus útnak erre az alkalomra a templomba behozott egyik táblájának a megáldásával történt meg. Bíró László kifejezte azt a közös reménységet, hogy Isten kiárasztja kegyelmét mindazokra, akik ezeken az utakon lelki elmélyülést, gyógyulást és megújulást keresve járni fognak, és kérte Isten segítségét, hogy ezek

a pálos utak szolgálják minden rajtuk zarándokoló, igaz értékeket kereső jó szándékú ember lelki gazdagodását és békéjét.

