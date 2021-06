Támogassuk a válságban lévő Libanont! – kérik az uniós országok püspökei az EU-t

A COMECE azután fordult felhívásával az uniós vezetőkhöz, hogy a libanoni egyház nemrégiben aggodalommal teli levelet küldött az EU püspökeinek. A libanoni katolikus pátriárkák és püspökök közgyűlése levelet intézett Jean-Claude Hollerich bíboroshoz, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának elnökéhez, amelyben kifejezte „aggodalmát a jelenlegi politikai, társadalmi, egészségügyi és gazdasági fenyegetések miatt, amelyek a libanoni lakosságot sújtják”.

A cédrusok országa hosszú hónapok óta több területen is kritikus helyzetet él át: a politikai erők nem tudnak megegyezni az új kormány létrehozásáról; az ország valutája erősen leértékelődött, a koronavírus-járvány miatti lezárás tovább súlyosbította a társadalmi helyzetet. Mindehhez hozzáadódott a kialakult politikai helyzet elleni számos utcai tüntetés, valamint a bejrúti kikötőben 2020. augusztus 4-én bekövetkezett súlyos robbanás és annak gazdasági és társadalmi következményei. A robbanás miatt mintegy kétszáz ember életét vesztette és hétezren megsérültek.

A helyi egyház szerint a helyzet súlyossága veszélyezteti az ország identitását, amelyet a találkozás, a pluralitás és a testvériség kultúrája határoz meg, ami a különböző vallási és kulturális közösségek közötti párbeszéd természetes színhelyévé teszi Libanont. Emiatt a libanoni püspökök sürgetik a nemzetközi közösséget, beleértve az EU-t is, hogy „támogassa a libanoni népet azáltal, hogy biztosítja egyéni, kollektív és nemzeti jogainak fenntartását, hozzájárulva a gazdasági válság elleni küzdelemhez, a társadalmi szerkezet védelméhez és Libanon identitásának és sajátosságainak megőrzéséhez”. Az ország pátriárkái és püspökei azt is hangsúlyozzák, hogy „szükség van a régióban a keresztény jelenlét támogatására az Egyház intézményein keresztül, amelyek megkülönböztetés nélkül mindig és minden állampolgár szolgálatában állnak, és továbbra is fáradhatatlanul tevékenykednek a közjó érdekében”.

A levelet olvasva az Európai Unió püspökei is kifejezték közös aggodalmukat és szolidaritásukat a libanoni társadalom iránt, amely értékes mozaikként épül fel a különböző közösségekből, köztük a szíriai és palesztin menekültekből is. A Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával folytatott megbeszélés során a COMECE felhívta az EU figyelmét a Libanonnal kapcsolatos aggodalmakra, „konkrét módszereket javasolva a libanoni lakosság szociális, lakhatási, egészségügyi és oktatási szükségleteinek kezelésére”.

Eközben a püspöki testület emlékeztet arra, hogy hatékony politikai intézkedések híján az egyház és a vallási szervezetek (mint például a libanoni Caritas és a L’Œuvre d’Orient) nélkülözhetetlen humanitárius szolgáltatásokat nyújtanak minden közösség számára. „A Covid-19-járvány által felerősített társadalmi és gazdasági válság azonban egzisztenciális fenyegetést jelent számos tevékenységükre. Ezért arra ösztönözzük az EU-t, hogy keresse a kapcsolattartás és a partnerség kreatív módjait a helyi egyházakkal és vallási szereplőkkel” – zárul a Manuel Barrios Prieto atya, a COMECE főtitkára által jegyzett felhívás.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír