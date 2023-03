Támogató szolgálat indult Győrben az egyházmegyei karitásznál

„A győri Széchenyi István Egyetem szociális munka szakán végeztem 2014-ben. Korábbi munkaköreimben elsődlegesen családgondozóként dolgoztam. A Karitásszal eleinte önkéntesként kerültem kapcsolatba 2011-ben, és szimpatikus volt számomra az a lelkiség, amivel végzik a munkájukat” – mondta el az interjúban Varga-Horváth Orsolya.

„... a támogató szolgálatra régiónkban nagyon nagy szükség van, még úgy is, hogy más szervezetek már működtetnek hasonló szociális alapszolgáltatást. A túljelentkezés ugyanis jelentős. A szolgálat indulása óta sok olyan fogyatékossággal érintett személlyel kerültünk kapcsolatba, akik sokszor csak egészen minimális támogatást igényelnek, hogy teljesen önálló életet élhessenek: akadálymentesen utazhassanak, dolgozhassanak, tanuljanak vagy kikapcsolódjanak. Szolgálatunkkal az ő életüket szeretnénk segíteni. Mivel a Győri Egyházmegyei Karitászhoz is egyre több hasonló igény érkezett az elmúlt években, ráadásul győri központunkban két műhely is található, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatunk, kézenfekvő módon érkezett a gondolat egy ilyen szolgálat felállítására és működtetésére. A támogató szolgálatot jelenleg a Győr Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas alapítvány működteti, a Győri Egyházmegyei Karitász égisze alatt; a két segítőből és egy sofőrből álló csapathoz hosszabb előkészítő munka után idén január 1-től csatlakoztam szolgálatvezetőként.”

„Támogató szolgálatunk alapvetően három részből áll: tájékoztatást, valamint tanácsadást nyújtunk azon fogyatékossággal érintett személyek számára, akik megismerkednének támogató szolgálatunk által biztosítható szolgáltatásokkal; szállító szolgálatot működtetünk speciálisan kialakított, kerekesszékes személy szállítására is alkalmas gépjárművel, melynek révén a rászoruló eljuthat többek között a munkahelyére, oktatási intézménybe, illetve az őt ellátó alap- és szakellátást biztosító szociális és egészségügyi szolgáltatóhoz; személyi segítést nyújtunk két segítőnkkel, akik a rászoruló személy aktív közreműködésével segítséget nyújtanak személyi higiénés, életviteli vagy életfenntartási szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, például bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyógyszer felíratása, beszélgetés, otthoni gondozás. Fontos megemlíteni, hogy a tájékoztatás kivételével szolgálatunk térítési díjköteles; ezzel az önköltség és az állami normatíva különbözetét fedezzük.”

„Célunk, hogy minden hozzánk forduló személynek magas színvonalú segítséget tudjunk nyújtani. Segíteni szeretnénk ezen túl a Karitász rászorulókkal kapcsolatos tevékenységét. A Győri Egyházmegyei Karitász másfél éve alapította meg a Szent Katalin idősgondozási programját; itt szintén fontos kapcsolódási és szakmai fejlődési lehetőségeket látok. Természetesen szeretnénk együttműködni a régiónkban működő társszervezetekkel és szociális intézményekkel is.”

Aki ilyen jellegű segítségre szorul, jelezze azt a karitász munkatársainak az alábbi elérhetőségeken: +36-96/283-038, tamogatoszolgalat@gyorikaritasz.hu

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász/Paksa Balázs

Magyar Kurír