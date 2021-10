Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! – Ifjúsági zarándokút Lengyelországba, Szent Kinga nyomában

Az utolsó közös tanévünk valószínűleg egyik legfontosabb és legszebb eseménye a lengyelországi tanulmányi kirándulás volt. Együtt átélni ezt a kalandot egy igazi csoda volt.

Ez az út azért is különlegesnek számított, mert osztályfőnökünk a küngösi Szent Kinga Egyesülettel adott be projekttervet a Wacław Felczak Alapítvány által magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási-művészeti-vallási és társadalmi projektek szervezésére és lebonyolítására meghirdetett Sasfiókák című pályázatra. A pályázat a legnagyobb örömünkre nyert, így a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával utazhattunk Lengyelországba 2021. szeptember 23-tól szeptember 26-ig, és valósíthattuk meg összetett pályázati projektünket, melyben lengyel és magyar fiatalok művészeti-vallási együttléte, tevékenysége valósulhatott meg.

Lengyelországi utazásunkat a pályázatnak megfelelően két egymással összefonódó témára építettük. Az egyik szál a hitéletünk mélyítése lelki érésünkért, a másik szál pedig a néptánc, mert a programban résztvevők többsége kötődik hozzá, műveli. A projekt megvalósulásában részt vettek a küngösi Szent Kinga Egyesület fiataljai (30 fő), akik közül 3 fő padányis öregdiák (jelenleg egyetemisták), 26 fő jelenleg is padányis diák, 1 fő pedig a pápai református gimnázium tanulója.

Az útról szóló képekkel illusztrált élménybeszámolót ITT olvashatják.

A csoport ellátogatott Nedec (ma Niedzica) várába, Ószandecbe, Muszynába, Wadowiczébe, Krakkóba, végül a wieliczkai sóbányába.

Az út során egy barátságestre is sor került a prezentációs nővérek krakkói iskolájában, melynek során megvalósult a címben olvasható mottó: „Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! / Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód!”

„Nagyon kedvesek voltak a lengyel diákok, tudtunk egy keveset beszélgetni velük angolul. Táncoltunk egyet közösen, volt magyar néptánc és lengyel körtánc is. A lengyelek is készültek finomságokkal és mi is vittünk nekik egy kis magyar csemegét. Nekem nagyon tetszett az ott lévő prezentációs nővérek nyitottsága s az, hogy ők is ügyesen bekapcsolódtak a táncokba” – olvasható a beszámolóban.

Forrás és fotó: Padányi Katolikus Iskola; Szent Kinga Egyesület

