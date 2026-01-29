Tanulmányi napokat tartott az MKPK Ifjúsági Bizottsága

2026. január 29., csütörtök
Domaszék-Zöldfáson tartotta éves tanulmányi napjait a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága január 20–22. között, a Szeged-Csanádi Egyházmegye látta vendégül őket.

Az ifjúságpasztorációban szolgáló egyházmegyés és szerzetesrendi munkatársak találkozójának célja – a korábbi évek hagyományát követve – közös küldetésük egy-egy aktuális területének elmélyítése volt, lehetőséget adva a közös imádságra és a szakmai közösség erősítésére is.

A 2026-os tanulmányi napok középpontjában a fiatalok mentális egészsége, valamint az ehhez kapcsolódó pasztorális és közösségépítő felelősség állt.

A főelőadások és a kiscsoportos feldolgozások során többek között a következő kérdések kerültek fókuszba: milyen az a kísérői jelenlét, amely már önmagában is támogató, illetve milyen közösségek képesek biztonságos teret nyújtani a figyelemre, a befogadásra és az őszinte kérdésfeltevésre.

A résztvevők emellett keresték az élő, szakmai kapcsolódási pontokat a teljes ember fejlődését segítő területek között, így többek között a lelkivezetés, lelkigondozás, mentorálás, pszichológia, szupervízió és coaching szemléletével is foglalkoztak.

A találkozó során a résztvevők közös imádságban hordozták a magyar fiatalokat, szolgálatukat és jövőjüket.

ForrásPiarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Iroda

