Társkereső hétvégét tartottak a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája szervezésében

A háromnapos programot „Csopakolj… (N)evezz, és evezz a mélyre, találd meg a párod!” mottóval hirdették meg a szervezők, utalva arra a bátor nyitottságra, amely szükséges ahhoz, hogy a másik felé induljunk, és engedjük, hogy Isten is vezesse ezt az utat.

Az eseményt Fodor János családreferens nyitotta meg, aki köszöntőjében arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne féljenek a találkozásoktól, a kérdésektől és az újrakezdéstől. „Az emberi szív vágyik a kapcsolódásra, de a valódi találkozásokhoz idő, figyelem és nyitottság kell.”

A hétvégére sokan „neveztek és eveztek”: különböző élethelyzetekből, különböző megyékből érkeztek a résztvevők, akikben közös volt a keresés, a nyitottság és a hit. A programok úgy épültek fel, hogy lehetőséget adjanak az elmélyülésre, az őszinte beszélgetésekre, a közös élményekre – és természetesen a nevetésre is.

Péntek este helyi különlegességekkel ismerkedhettek a résztvevők: borkóstoló várta őket – egy helyi pincészet finom borait ízlelhették meg kellemes hangulatú, oldott beszélgetés közepette. Az este második felében Lunk Gabriella táncoktató vezetésével jó hangulatú táncház vette kezdetét, melynek során nemcsak a ritmusérzék, hanem a bátorság is próbára került.

Szombaton a testi-lelki feltöltődés került előtérbe. Délelőtt vezetett túrán vehettek részt a jelenlévők a Balaton-felvidék szelíd lankái között, majd délután vitorlázásra is lehetőség nyílt. A nap során többen éltek a gyónás és lelki beszélgetés lehetőségével is, jelezve, hogy valóban komolyan veszik a mélyre evezést, önmaguk és Isten felé is.

A hétvége zárásaként vasárnap délelőtt a csopaki templomban szentmisét mutatott be Fodor János. Homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberi élet útja nem hibátlanságot kíván, hanem bizalmat:

Engedjük meg magunknak, hogy tévedhetünk, hibázhatunk – és mégis szerethetők vagyunk.”

A szentmise végén többen is megfogalmazták, hogy megerősödve, új reménnyel térnek haza.

