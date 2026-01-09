Tartós mínuszok – Kapacitás fölötti telt házzal működik a Remény Háza Pécsen

Ez az időszak sokkal nagyobb terhet ró a munkatársakra, de nagyon jól teljesítenek – tájékoztatta a Pécsi Egyházmegye kommunikációs irodáját Besenczi Zsolt pécsi karitászigazgató.

A Remény Házában napi háromszori étkezést biztosítanak a rászorulóknak, de működik az egyéni esetkezelési szolgáltatásuk is. Az éjjeli krízisszálló szintén telt házzal üzemel, de szükség esetén még fogadnak rászorulókat. A Karitász takarókkal és pokrócokkal is készült a hidegre.

A katolikus szervezet folyamatos kapcsolatot tart a hajléktalanellátásban részt vevő szervezetekkel, ezzel is kölcsönösen segítve az összefogást, melyet a nehéz helyzetben lévők érdekében végeznek.

A tartós hideg beköszöntével az egyházmegyei központhoz sokkal több megkeresés és kérés érkezik, melyek főként a fűtés megoldására irányulnak – a Karitász a lehetőségekhez mérten segíti a nélkülözőket.

A Karitász munkatársai számára a legnagyobb nehézséget a nehezen megközelíthető helyeken élő rászorulók ellátása jelenti, akik egészségi állapotuk, vagy koruk miatt az otthonukban rekednek.

A Polgári Védelmi Szövetség felajánlotta terepjáróját a Baranya Vármegyei Karitatív Fórum tagjainak, hogy a járművet krízis időszakban karitatív és mentési célokra használhatják Pécsen. Így ezzel az összefogással tüzelőt, élelmiszert tudnak eljuttatni olyan helyekre is, ahová a Karitász saját gépjárművel nem tud eljutni.

Ha utcán rekedt hajléktalant lát, hívja a Támasz Alapítvány Diszpécserszolgálat telefonszámát: 72/233-169 vagy 20/9752385.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

Magyar Kurír