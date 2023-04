Tartós szeretet – Több tízezer rászorulónak segít a Karitász húsvét előtt

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által évről évre meghirdetett nagyböjti élelmiszergyűjtést idén március 12. és 19. között rendezték meg hazánk templomaiban. A gyűjtés hetében a templomok mellett a Karitász tizenhat egyházmegyei központjában és több gyűjtőponton is fogadták a felajánlásokat.

A beérkezett adományokból a karitászcsoportok egységcsomagokat készítettek, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a látóköreikben lévő rászoruló családok, idősek, hátrányos helyzetűek, egyedülállók számára.

Az idei nagyböjti akció során összegyűlt 140 ezer kilogramm élelmiszerből országosan több mint 17 ezer család részesül még az ünnep előtt.

Az átlagosan 8 kilogrammos csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs, cukor, tészta, konzervek, tea, készétel konzervek és édesség. Az ajándékcsomagokat több helyen kiegészítették húsvéti apróságokkal is a gyermekek számára, valamint húsvéti ajándékkártyákat is készítettek mellé az önkéntesek.

Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta: „Öröm volt látni, hogy mennyi jóakaratú embert mozdított meg akciónk. Köszönjük önkénteseink szolgálatát, akiknek köszönhetően ilyenkor nemcsak egy egység csomagot kapnak a rászorulók, hanem a gondoskodó szeretetet is megkaphatják a személyes találkozások során. Hálásan köszönjük a beérkező felajánlásokat is, aminek köszönhetően idén is több ezer családnak segíthetünk ünneppé tenni a húsvétot.”

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

Magyar Kurír