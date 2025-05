A tavaszt ünnepelték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi házában

A nap reggel kilenc órakor kezdődött egy játékos, zenés bemelegítéssel, Mrázné Jáger Júlia, a Máltai Kerámia Műhely vezetője irányításával. A lakók és munkatársak magyar népdalokra körtáncot jártak, amit nevetések és kedves ölelések tettek igazán bensőségessé.

A tavaszünnepére hosszú ideje készültek a résztvevők, csapatokba szerveződve gyakorolták zenés előadásaikat. A csoportokat Hegedüs Belák Viktória fejlesztő pedagógus vezette, aki már évek óta foglalkozik a speciális szükségletű fiatalokkal.

A Mozgolódó elnevezésű csapat azt mutatta meg, hogyan lehet gesztusokkal és érzelmekkel átélni egy zenei darabot. A Harangozó csapat különböző csengettyűket használt három zenemű előadásához: először madárhangokat idéztek meg, majd egy népdallal kísért áldást adtak elő, végül egy vidám ritmusú darabot mutattak be, amely sok derűt és nevetést váltott ki a közönségből.

Ezt követően szimbolikusan át- és birtokba vették a Csilla Háza alsó szintjét, mely a nemrég befejezett felújítás után új funkciókkal szolgálja a lakókat. A szalagátvágás ünnepélyes keretek között zajlott, ajándékcsomagot is kaptak mindazok, akik a legtöbb energiát tették bele, hogy ez a projekt megvalósulhatott.

Tíz órakor a PMZ, azaz a Pátyi Máltai Zenekar vette át a szabadtéren felállított színpadot. A zenekar tagjai az intézményhez kötődnek, az együttest az egyik nevelő, Varga Berta Zsolt alapította a koronavírus járvány idején. A koncertre még a szomszédos idősek otthonából is átjöttek néhányan meghallgatni a fiatalokat, akik ismert slágereket és népdalokat is játszottak. Elhangzott Rúzsa Magdi Elmegyek című dala, a Balkan Fanatik Feljött a nap című száma, valamint az Erdő, erdő, erdő című népdal is. A legnagyobb nevetést talán az váltotta ki, amikor Miller Ottó, a zenekar egyik kopasz tagja sajátos öniróniával énekelte el az Az ész a fontos, nem a haj című dalt. A közönség nagy tapssal jutalmazta a produkciót, még az időközben eleredő eső sem szegte kedvüket.

A koncert után egy kis pihenő következett, ebéd után pedig a biatorbágyi Andrész Cukrászda által adományozott fagyi tette igazán édessé a délutánt. A tavasz ünnepét Tibi harmonikás és csapata zárta.

*

Rinyu Marianna, aki tavasszal csatlakozott a Harangozó csapathoz, örömmel mesélt arról, mennyire élvezi a közös munkát. Elmondása szerint a Harangozó és a Mozgolódó csapatban is nagyon jó az összhang, szívesen gyakorolnak. A programokat színesnek és változatosnak tartja, de a nap fénypontja számára egyértelműen a PMZ-koncert volt. Hálás a nevelőknek és szervezőknek, amiért ennyi lehetőséget kapnak, és azt is kiemelte, milyen sokat jelent neki, hogy mindebben aktívan részt vehet.

Gyárfás Erzsébet, a Csilla Háza Integrált Intézmény vezetője szerint a tavaszünnep nem csak olyan alkalom, amely megerősítette a közösség tagjaiban, hogy az év során végzett munka valódi értéket teremt. A kézműves műhelyekben készült alkotások, a közös próbák, a mozgásos és zenei csoportok rendszeres munkája mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a napon minden résztvevő büszke lehetett önmagára. A nap hangulata és az élmények hatása messze túlmutatott az udvaron eltöltött órákon. Ez a nap erőt adott a folytatáshoz, hiszen az év további hónapjaiban is sok terv és lehetőség vár a résztvevőkre. Az esemény igazi összetartó élménnyé vált mindenki számára, megmutatta, mennyi öröm és kreativitás rejlik ebben a különleges közösségben.

A PMZ és a Csilla Háza nagy lelkesedéssel készül a jövő évi Befogadás Hangja Fesztiválra, melynek megvalósítási költségeire gyűjtést indítottak.

A speciális igényű fiatalokból álló zenekarokat felvonultató fesztivál szervezését EZEN az oldalon lehet támogatni.

Szöveg és fotó: Greguss Anna

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

