Honnan jössz, és hová mész? – Te Deum és búcsú a budapesti Sapientia Főiskolán

A Kalazanci Szent József piarista kápolnában a főcelebráns Berhidai Piusz OFM provinciálissal koncelebrált többek között Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát; Zsódi Viktor SchP piarista tartományfőnök; a leköszönő rektor, Fehérváry Örs Jákó OSB és a Sapientia új rektora, Bagyinszki Péter Ágoston OFM.

Az ünnepi tanévzárón a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében jelen volt Pósánné Rácz Annamária felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár.

A homília kezdetén Berhidai Piusz felvetette: akár ki is listázhatná ki-ki magának, mi volt jó neki ebben a tanévben, az imént hallott szentírási szövegek azonban inkább az egyetlen ajándékozó felismerését állítják elénk. A hegyi beszéd végéről való evangéliumi részben súlyos szavakat hallunk Jézustól, melyek ráébresztenek: megtörténhet, hogy csak egyfajta mechanikusan végzett vallásosságot élek, elsajátítok ugyan jó szokásokat, és mégis, életem végén Jézus azt mondja: nem ismerlek téged.

A hálaadás ismeretet is jelent: megnyílás a kölcsönös ismeretre, a kölcsönös jelenlétre. Hogyan találhatok rá erre, hogyan növekedhetem benne? Az ószövetségi olvasmányban Hágár számára a végső kilátástalanságban elhangzik Isten kérdése:

Honnan jössz, és hová mész?

A Te Deumon mi is megengedhetjük, hogy ránk találjon ez a kérdés – melyre mindig van válaszunk, különböző szinteken. Hágár például a konkrét helyzetét feleli rá – Isten azonban kitágítja a látómezőt, segít neki, hogy lásson a szűk, konkrét helyzeten túl. Nekünk is mindig szól ez az isteni kérdés: Honnan jössz, és hová mész? És közben meghallhatjuk azt is, amit ő megteremt ekörül a helyzet körül – biztatott a ferences tartományfőnök.

Megelőzi a létemet Isten gondolata velem, Isten terve velem”,

megnyithat egy olyan jövő felé, amit még nem ismerek, mégis ő készíti; növelni tudja az életemet.

A záróáldás előtt Berhidai Piusz felhívta rá a figyelmet: rendkívüli ez a Te Deum, hiszen Fehérváry Jákó itteni szolgálatának a végét, Bagyinszki Ágoston szolgálatának a kezdetét jelenti.

A szentmisét követően Pósánné Rácz Annamária felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, utalva arra, hogy a jubileumi, 25. tanév végén vagyunk, és egy meghatározó rektori ciklus zárul le most, méltatta Fehérváry Örs Jákó OSB tevékenységét az elmúlt öt évben. Kiemelte a Sapientia folyamatos fejlődését, a szerzetesi és világi hallgatók együtt tanulására nyújtott lehetőséget, a sokrétűséget, amely hozzájárult, hogy a főiskola válaszolni tudott korunk kihívásaira. Olyan intézmény formálódott Fehérváry Jákó rektorsága idején, amely teret ad a párbeszédre, a szellemi munkára, és közösséget hoz létre. Római kinevezését kollektív elismerésnek is érezhetjük, amelyben benne lehet a szorosabb együttműködés lehetősége a római szellemi műhellyel.

Ezután a helyettes államtitkár, jókívánságait kifejezve, átnyújtotta Fehérváry Jákónak Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter elismerését kiemelkedő intézményvezetői tevékenységéért. Az oklevél átadását vastaps kísérte.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír