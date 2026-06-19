Te Deummal zárták az akadémiai évet a Pápai Magyar Intézetben

A hétvége programjai pénteken a hagyományos tanévzáró grillezéssel kezdődtek, amelyen a Rómában tanuló magyar egyháziak is részt vettek. A kötetlen együttlét a májusi litánia ünnepélyes elimádkozásával nyílt meg.

Ennek keretében Törő András, az intézet rektora elmélkedésében Szűz Mária személyén keresztül mutatott rá a hálaadás jelentőségére. Beszédében arra buzdította a jelenlévőket, hogy tekintsenek vissza az elmúlt tanévre, és fedezzék fel, miként vezette őket Isten tanulmányaik és szolgálatuk során.

Szombaton az intézet közössége kiránduláson vett részt Nemi városában, valamint a Monte Cavo hegy csúcsán, ahol lehetőség nyílt a teremtett világ szépségének szemlélésére is.

Vasárnap a római magyar közösség részvételével magyar nyelvű hálaadó szentmisét mutattak be a római Szent István-körtemplomban (Santo Stefano Rotondo). A szentmise főcelebránsa és szónoka az intézet két búcsúzó papja, Péter Vilmos és Lápossy Péter voltak.

A liturgiát követően az atyák és az intézet munkatársai ünnepi ebéden vettek részt, melyen Törő András rektor elköszönt hazatérő paptársaitól, megköszönve tanulmányaik során tanúsított szorgalmukat, valamint a közösség életében végzett építő szolgálatukat és hűséges jelenlétüket.

A Te Deum-i hétvége méltó lezárását jelentette a tanévnek; egyben alkalmat adott arra is, hogy az intézet közössége hálát adjon az elmúlt év kegyelmeiért és közös élményeiért.

Szöveg: PMI

Fotó: Molnár Mária; PMI

Magyar Kurír