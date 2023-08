Te vagy, Uram, én reményem – Megáldották a megújult kőszegfalvi templomot

A Vas vármegyei Kőszeg Kőszegfalva-városrészének Szent Lénárd-templomát 2022 őszén kezdték el felújítani. Akkor a következő imádsággal kérte a munkálatokra Perger Gyula kőszegi plébános Isten áldását: „Most, amikor templomunk felújításába kezdünk, bizalommal fordulunk Atyánkhoz, hogy kezdésünket áldja meg és teljesítse szívünk óhaját, áldja meg kezünk munkáját, áldása kísérjen minket, hogy minden munkánk vele kezdődjön, és általa végződjön.”

Ünnepi beszédében Perger Gyula felidézte az elmúlt időszak történéseit és a munkálatok egyes állomásait.

2022 őszén néhány hónap alatt megújult a teljes tetőszerkezet, mivel a régi elkorhadt, több helyen beázás történt, és a beszakadás veszélye fenyegetett. A munkát Rácz Róbert és munkatársai végezték szeptembertől novemberig. Az ehhez szükséges anyagi forrást a magyar kormány biztosította, amelyért Ágh Péter államtitkáron keresztül Perger Gyula köszönetét fejezte ki.

A képviselőtestület bátran helyezte ezt a munkát Cseh Gyula és fia, Cseh Gergő kezébe, akik – a plébánossal mindvégig teljes egyetértésben – határidőre elvégezték a munkát. Megtörtént a templom körüli vízelvezetés és a templom külső színezése is.

A templombelső új aljzatot kapott szigeteléssel, a belső oldalfalakat szintén szigetelték. Új lépcsőt építettek a kórusra, mivel a korábbi teljesen elkorhadt. Új villanyhálózat és hangosító berendezés is került a templomba, valamint új padlóburkolat díszíti a templomot. A vizesedés következtében korhadásnak indult templomi padokat is felújították; új kórusajtó készült. A sekrestye is teljesen megújult, ahová új bútorzat is került.

A templombelsőben, amely korábban teljesen egyszínű volt, egy neobarokk díszítő festést álmodott meg Gyula atya, amelyet Tarr György festőrestaurátor művésszel együtt terveztek. A felsorolt munkákat a püspöki hivatal, a kőszegi önkormányzat, valamint a helyi hívek adományából valósították meg.

Perger Gyula köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek a munkájáért, külön is kiemelve Brenner József nagyprépostot, megköszönve neki 20 éves igaz atyai barátságát, és hogy vállalta a Szent Lénárd-templom felszentelését.

„»Addig él a nemzet, amíg épül a templom!« – az Antoni Gauditól származó idézet alapján állíthatom, hogy reményteljes, ha egy közösség a köztünk élő Isten házának a szépségét is szem előtt tartja, mert minden közösség – legyen az falu vagy város – központja és szíve a templom és annak környezete. Hogy az milyen képet mutat, tanúskodik az ott élőkről is. Köszönöm azoknak, akik ezt a szándékomat megértették és különösen is mellettem álltak az eltelt időszakban.

Isten fizesse vissza bőségesen áldásaival mindenki jó szándékát, akik azonosulni tudtak a belső és külső felújítás gondolatával.

Addig él a nemzet, amíg épül a templom! Elsősorban a lelkek temploma, de az Isten dicsőségére emelt kőtemplom is!”

– fogalmazott Perger Gyula.

Felidézte az egykor újmiséjére választott jelmondatát is, mely, mint mondta, „sokszor adott erőt ezen felújítás során is, ezért most személy szerint újra ezzel mondok köszönetet a Gondviselő Istennek: »Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj, soha szégyent érnem!«”

Végül Isten áldását kérte a közösségre is, amelyet a kőszegi plébánia és az esperesi kerület élén két évig szolgált, valamint utalva arra, hogy ő maga hamarosan a szombathelyi székesegyházi főplébánia plébánosaként kezdi meg újabb szolgálatát, így fohászkodott: „Áldj meg engem is, aki most nehezen látom a jövő felé vezető utat, nehezen látom gondviselő szándékodat!”

