Technikai munkatársait ismerte el idén a Katolikus Szeretetszolgálat a Szörényi Gábor-díjjal

A szentmisét Burányi Roland, a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek lelkipásztora celebrálta, a zenei szolgálatot Csiszér László vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti irodaházában.

A Szörényi Gábor-díjjal a Katolikus Szeretetszolgálat munkatársai kimagasló teljesítményét, emberi hozzáállását ismeri el. A kitüntetettek tavaly az ápolók, idén pedig a technikai személyzet köréből kerültek ki.

Burányi Roland szentbeszédében hangsúlyozta, amellett, hogy szinte mindenkinek súlyos keresztet kellett hordoznia az elmúlt hónapokban, és a munkatársak megfeszített, áldozatos munkát végeztek, észre kell vennünk a számos nehézség, a veszteségek közepette a jót, a szépet is, a segítő kezeket, a szeretetet.

Szent Pál a tesszalonikaiaknak írt első levelében arra buzdít: „Legyetek derűsek!” Ez a derű többek közt az imádságból, a hálaadásból, a Lélek erejéből forrásozik – hangsúlyozta a népek apostola tanítása alapján a lelkipásztor. – A Lélek kivezet minket a sebeink, a veszteségeink által körülzárt szűkös világból Isten tágas, szabad országába.

A Szörényi-díj online átadásán, a szentmise keretében Vajda Norbert főigazgató elmondta: „Az elmúlt hónapok a Katolikus Szeretetszolgálat intézményei számára a rendszerváltás óta a legnehezebb időszakot hozták el. Ebben az évben különösen is megtapasztalhattuk, hogy olyan munkatársaink vannak, akikre a leginkább ínséges időszakokban is bizton számíthatunk. Idén a technikai dolgozóink munkáját szeretnénk kiemelten elismerni: nélkülük nem volna tisztaság, nem jutnának el orvoshoz a lakóink, és nem volna mit enniük sem. Nem működnének és nem lennének biztonságban az intézményeink. Nem tudnánk ellátni a ránk bízottakat a munkájuk nélkül. Hálásak vagyunk mindazon munkatársainknak, akik áldozatos szeretetükkel lehetővé teszik a lakóinkról való magas színvonalú gondoskodást – szívvel, szakértelemmel.”

Vajda Norbert egy-egy mondatban méltatta a díjazott munkatársakat: Czeróczki Lászlóné konyhai kisegítőt Dabasról, Adamek Gyula szakácsot Székesfehérvárról, Lieber Rezsőné konyhai dolgozót Solymárról, Seres Tamás gépkocsivezetőt Soroksárról, Győri Ferencné mosodai munkatársat Tiszaalpárról, Geringer Józsefné takarítót, mosodai dolgozót Farkasrétről, Kósa Józsefnét, az Emmausz Ház nyugdíjas takarítóját Máriaremetéről, Bokorné Kiss Zsuzsanna takarítót, mosó- és vasalónőt Csákvárról, Pap Zoltánné konyhalányt Jászberényből.

A fődíjat idén Staud János Vendel kapta Ipolytölgyesről. A kitüntetett 1992 óta dolgozik a Szent Erzsébet Otthon karbantartó és gépkocsivezető munkatársaként. Időközben felesége és lánya is az otthon munkatársai lettek. A méltatásban elhangzott, hogy a kitüntetett munkájában lelkiismeretes, pontos, megbízható és segítőkész, és cselekedeteiből látszik lelkülete, a lakók iránti szeretete. Staud János Vendel Deli Endrétől, a Katolikus Szeretetszolgálat szakmai igazgatójától vehette át a díjat Ipolytölgyesen, a Szent Erzsébet Otthonban. A KSZ egyúttal szerény anyagi hozzájárulással is megköszöni a díjazottak munkáját, szolgálatát.

„Köszönjük a Mindenhatónak, hogy ilyen munkatársakat adott számunkra! Köszönjük, hogy van módunk – ezúttal rendhagyó keretek közt – megünnepelni őket! Hálát adunk a közelgő karácsonyért, amely emlékeztet bennünket Isten irántunk való mérhetetlen szeretetére! – mondta Vajda Norbert. – Ez a karácsony más lesz, mint a többi: úgy gondolom, sokáig fogjuk még emlegetni. Bízom benne, hogy a járványtól való félelmünk, a bezártság, a krízis hamarosan a múlté lesz – de a tanulságai velünk maradnak. Fáj a találkozások, ölelések hiánya, és gyászoljuk azokat, akiket elvesztettünk. Megtapasztalhattuk, mekkora kincs a másik ember, akire számíthatunk. Érezzük, milyen fontos egy jó szó, és az, hogy nem vagyunk egyedül az úton – hogy családdá kovácsolódtunk. Kérem Istent, hogy segítsen megtartani bennünk a most megtapasztalt kitartásunkat, az ellátottjaink és minden embertársunk felé való szeretetteli odafordulásunkat a jövőben is! Így – ahogy a történelemben oly sokszor megtörtént – az Úr a rosszat is javunkra fordítja.”

A díj névadója, Szörényi Gábor jezsuita atya szorosan kapcsolódik a Katolikus Szeretetszolgálat történetének kezdetéhez. A szervezetet 1957-ben alapította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy gondoskodjon a szerzetesrendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt, idős, beteg szerzetesekről és apácákról. Az állam a szerzetesrendektől elvett több mint hatszáz épületből ötöt jelölt ki a fedél nélkül maradtak befogadására. A Szeretetszolgálat munkatársai voltak azok, akik nehéz helyzetükben igyekeztek testi-lelki jólétükről gondoskodni. Ezekben az években két kiváló szerzetes került a szervezet élére: Szabó Erna szatmári irgalmas nővér és Szörényi Gábor jezsuita atya. Az ő vezetésük alatt a legsötétebb időszakban is a szeretet és az összetartozás szigeteivé válhattak ezek a házak.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír