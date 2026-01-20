Tegyétek tanítványommá mind a népeket! – Megkezdődött az ökumenikus imahét Vácon

Detre János evangélikus lelkész köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az idei imahét anyagát, vezérigéjét, útmutatását az örmény ortodox testvérek állították össze.

Felidézte, hogy az Efezusi levélből választott ige az Egyház egységével foglalkozik.

Bár Pál apostol az Efezusban élőket szólítja meg levelében, az egész Egyháznak szól, ezért értelmezhetjük úgy, hogy hozzánk, Vácon élőkhöz is szól – mondta a lelkész. Végezetül megemlékezett a közelmúltban elhunyt Wettstein József piarista atyáról.

A 97. zsoltár felolvasását követően a Mikeás próféta könyvéből vett olvasmány (Mik 6,6–8), majd a 133. zsoltár hangzott el.

Az evangélium Márk evangéliumából (Mk 3,13–15) a tizenkét apostol kiválasztásáról szólt.

Prédikációja elején Marton Zsolt váci megyéspüspök elmondta: Isten különleges ajándékának tekinti az idei imanyolcad főigéjét az Efezusi levélből, mert a váci székesegyház főoltára egy Efezus közeli, török márványbányából való, és – mint fogalmazott – „ez is összeköt bennünket az ősegyházzal”.

A főpásztor igehirdetésének alappilléreit a kérés, a méltóság, a krisztusi élet és a hivatás alkotta. Meg kell tanulnunk kérni – hangsúlyozta. – Ez nemcsak a családban fontos, hanem a plébánián, a gyülekezetben, közösségeink életében is meghatározó lehet.

A krisztusi ember méltósága istenképiségünk és megváltottságunk tudatából fakad. Minden értékünket Istentől kaptuk, Krisztus által. Krisztushoz méltóan élni azt jelenti, hogy ennek tudatában vagyunk – szögezte le Marton Zsolt püspök.

Biológiai élete minden élőlénynek van, krisztusi életünket azonban a keresztségben kaptuk. Isten ezt a magasabb rendű, szellemi, lelki életet hozta el karácsonykor Fiában, Jézus Krisztusban. Keresztény hivatásunk Istentől kapott ajándék, ebből fakadóan szent feladattal jár – emelte ki a főpásztor.

Jézus missziós parancsa – „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19) – nemcsak az apostolokra és az ő utódaikra vonatkozik, hanem azóta minden tanítványra, kinek-kinek az életállapota és szolgálata szerint.

Küldetésünket egy olyan világban kell megvalósítanunk, ahol az értékválasztás válságával és zavarával találkozunk. Szent Ágoston ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten városa és a gonosz városa együtt vannak jelen a világban. Ezért szükséges világosan megfogalmazni a hitünket, és ezt örömteli büszkeséggel, tanúságtevő életünkkel terjeszteni – zárta beszédét a váci megyéspüspök.

Az imaalkalom püspöki áldással zárult.

Vácon 1993-tól kezdődően, az ökumenikus imahét első nemzetközi meghirdetése óta a városban jelen lévő négy keresztény felekezet – baptista, evangélikus, református és római katolikus – összefogásában valósul meg a program, amelyet a lelkipásztorok együtt készítenek elő. Minden lelkipásztor a sajátjától eltérő felekezetben tart igehirdetést a híveknek.

Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében rendezik meg. Hagyományosan a hívek is elzarándokolnak testvérfelekezetük istentiszteleteire, és részt vesznek az igehirdetésen vagy a szertartáson – Vácon is. Így vált az ökumenikus imahét a hit erősítésen túl közösségteremtő alkalommá a városban.

A 2026-os ökumenikus imahét arra hív, hogy merítsünk ebből a közös keresztény örökségből, mélyítsük el jobban közösségünket Krisztusban, amely világszerte egyesíti a keresztényeket.

Az imahét imádságait és elmélkedéseit idén az Örmény Apostoli Egyház hívei készítették az örmény katolikus és protestáns egyházakhoz tartozó testvéreikkel. A forrásanyagot az örmény nép által évszázadok óta használt imák és könyörgések, az ősi templomokban és kolostorokban született dicséretek biztosították, amelyek között van olyan is, amely a 4. századból hagyományozódott ránk.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

