Teljes körű energetikai felújítás vár a Máltai Szeretetszolgálat Boldog Gellért Szakkórházára

A Boldog Gellért Szakkórház történetének legnagyobb átfogó fejlesztését végezheti el a következő időszakban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az európai uniós forrásnak köszönhetően – hangzott el március 25-én, a karitatív szervezet Pomázon működő intézményében tartott sajtótájékoztatón.

A szakkórház vezetője, Borbára Marcell elmondta: az átalakítás során hőszigeteléssel, tetőszigeteléssel, nyílászárócserével és az elavult gázkazános fűtésrendszer modern hőszivattyús rendszerre cserélésével, valamint nap- és szélenergia-alapú megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel teszik energia- és költségmegtakarító működésűvé az intézményt.

A beruházás hosszú távon változtatja meg az üzemeltetés biztonságát, ami hozzájárul, hogy méltó és modern környezetben gyógyíthassák a betegeket – tette hozzá az intézményvezető. – A fejlesztés érinti a kórház épületein kívül a szolgálati lakásokat, a raktárépületeket, a hamarosan kápolnává alakítandó jelenlegi könyvtárat, valamint a kórház mellett működő, skizofrén és Alzheimer-típusú mentális zavarok és szenvedélybetegségek rehabilitációjára és ápolására létrehozott, 150 fős SARA Otthont is.

A Máltai Szeretetszolgálat kórháza egyike annak a nyolc egészségügyi intézménynek, mely európai uniós támogatás segítségével újulhat meg a következő években.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Szent János Kórház mellett hat egyházi és egy civil fenntartású egészségügyi intézmény fejlesztése kezdődhet meg a támogatásnak köszönhetően.

Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott a kórház dolgozóinak áldozatos munkájukért, mellyel nemcsak ápolják és gondozzák a pszichiátriai betegeket, de küzdelmet folytatnak a rászoruló emberek méltóságának megőrzéséért is – ennek körülményeit teszi méltóvá ez a felújítás is.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

