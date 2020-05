Templom, szentmise, ahol az ég a földdel összeér – Keresztény Tanösvény (35. rész)

Böjte Csaba ezúttal a szászvárosi templomból, plébániai állomáshelyéről üdvözölte a Keresztény Tanösvény zarándokait.

A templom az imádság háza, Isten háza. Isten mindenhol jelen van, a szobánk csendjében, amikor imádkozunk, de maga Jézus mondta: „Ahol ketten, hárman összegyűltök az én nevemben, együtt imádkoztok, én ott vagyok veletek.”

Jó dolog a templomban összegyűlni – mutatott rá Csaba testvér. – Ahogy a hasáb fák is a tábortűznél: ha egymástól távol vannak, a láng csak pislákol és kialszik. De ha máglyába összerakjuk őket, úgy egymás tüzéből lángra kapva jobban tudnak meleget, fényt adni. Így van a keresztény ember is. Keresheti egymagában is Istent, aki szól is hozzá így, de jó, ha rendszeresen összegyűlünk a templomban.

A pap itt bemutatja a legszentebb áldozatot, együtt imádkozunk, megnyílik az ég és Isten újból megtestesül, kenyérré lesz, közénk jön, hogy tápláljon, vigasztaljon, bátorítson bennünket. Nem kell keresni a megfoghatatlan, rendkívüli dolgokat – Isten a szentmise által szépen, csendben végzi a maga dolgát a szívünkben, életünkben.

Forrás, fotó és videó: Magnificat.ro

