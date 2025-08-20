Templomfestő és a matyók festője – Életmű-kiállítás nyílt Takács István műveiből Budapesten

Takács István neve sokak számára elsősorban templomi freskóiról lehet ismerős – több mint 300 templomban dolgozott –, azonban tehetsége messze túlmutatott az egyházi festészet keretein. Szinte minden képző- és iparművészeti műfajban maradandót alkotott.

Mezőkövesdi szegény parasztcsalád rendkívül tehetséges gyermekeként az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában tanult festészetet. Életére és munkájára a mély vallásosság volt jellemző. A művészi irányzatokból a barokk ragadta meg leginkább, és szinte minden munkáján fellelhető a matyók színvilága, formagazdagsága.

Közel háromszáz templomot, kápolnát ékesítenek freskói, oltárképei, stációsorozatai. Legjelentősebbek a mezőkövesdi Szent László templom falfestményei, valamint az egri bazilika freskói és stációképei. A váci Nagyboldogasszony-székesegyház keresztházának falait is Takács István festette 1946-ban annak ellenére, hogy a Pétery József püspök által meghirdetett szentélydekoráció pályázaton művei második helyezést értek el. A freskók négy nagy, korábban üres falfelületet díszítenek, melyek jól harmonizálnak a templom korábbi, a barokk nagymester Franz Anton Maulbertsch festette falképeivel.

A Takács István Kulturális Alapítvány megbízásából készült Takács István a templomfestő című kisfilm legjelentősebb munkáit, az egri bazilika és a mezőkövesdi Szent László-templom, valamint a máriaremetei Kisboldogasszony-templom, a váci székesegyház, a miskolci Szent Péter- és Szent Pál-templom és a Nagyboldogasszony-templom freskóit mutatja be.

Forrás és fotó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum; Váci Egyházmegye

