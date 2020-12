Tényleg a betlehemi csillag lesz látható most decemberben?

A karácsony előtt nem sokkal, december 21-én látható jelenség, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, amit a sajtóban sokan a betlehemi csillaggal azonosítanak,

a vatikáni obszervatórium jezsuita csillagásza szerint is szép látvány lesz, de semmi biztosat nem tudni arról, van-e bármilyen köze az egykori betlehemi csillaghoz.

A Jupiter és a Szaturnusz annyira közel kerül egymáshoz, hogy szabad szemmel nézve egyetlen fényes „csillagnak” fognak tűnni, emiatt nevezik a jelenséget „karácsonyi csillagnak” a médiában. Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa, legközelebb pedig 2080-ban fordul majd elő, hogy a két égitest ennyire közel látszik egymáshoz a földi égbolton.

Egyes csillagászati elméletek szerint a két bolygó együttállása lehetett az úgynevezett betlehemi csillag, melyet a napkeleti bölcsek láttak és követtek, s amely a kis Jézushoz elvezette őket, amint arról Máté evangéliuma beszámol.

Guy Consolmagno SJ pap és csillagász, a Vatikáni Csillagvizsgáló igazgatója a Catholic News Agencynek úgy fogalmazott: nincs vallási jelentősége a Szaturnusz és a Jupiter együttállásának, „mindazonáltal szép látvány lesz, amit érdemes megnézni”.

A Jupiter egész december folyamán egyre közelebb kúszik a Szaturnuszhoz – magyarázta a szakember, míg december 21-ére olyan közel kerülnek, hogy szabad szemmel egynek látszanak majd.

„Valóban ez lett volna a betlehemi csillag? – vetette fel a kérdést Consolmagno. – Senki sem tudja biztosan, milyen csillagról volt szó, és amíg nincs időgépünk, amivel visszamehetnénk, és Mátét kifaggathatnánk egy videokamerával, soha nem is fogjuk tudni biztosan!”

Hozzátette, hogy nem a betlehemi csillag áll az elbeszélés középpontjában, hanem az, akire a csillag rámutatott. „Fontos észben tartani, hogy a betlehemi csillag csak egy apró részlet a Máté-evangélium gyerekkor-narratívájában.

A történet lényege nem a csillag, hanem a gyermek.”

2019 decemberében a jezsuita csillagász egy podcastban így fogalmazott: „Akármit is láttak a napkeleti bölcsek, az valami olyan volt, amit nem látott meg mindenki, mihelyt fölnézett az égre, csak ők.”

„A pásztorok kint a sötét mezőkön, távol a város fényeitől, ők ismerték az égboltot. Mi lehetett az, amit kizárólag a napkeleti bölcsek láttak?” – tette fel a kérdést Consolmagno.

„A bölcsek valamit láttak az égen, amit az asztrológia terminusai szerint értelmeztek. Az asztrológiát kifejezetten tiltja a héber Szentírás – magyarázta. – A csillagok imádatát szolgálta, nem az Istenét, és tagadta az emberi szabadságot.”

Johannes Kepler német csillagász a 17. században fedezte fel a bolygómozgás törvényeit, ez tette lehetővé, hogy „vissza tudjuk tekerni az időt”. Consolmagno beszélt arról is, hogy egyes szoftverek Kr. e. 6-ig visszamenőleg megmondják, milyen égitestek álltak az égen a napkelte pillanatában.

„A régiek nagy jelentőséget tulajdonítottak az asztrológiának, azonban csak az tudott minderről, aki kiszámította – mások csak a Napot láthatták, a bolygókat nem” – folytatta.

Valami ritka eseményről lehetett szó – mondta a csillagász. Rá és kollégáira minden évben kérdések özöne zúdul a betlehemi csillagról, amelyről tömérdek feltételezés született már – és amelyről semmi biztosat nem tudni valójában. „De jó eljátszani a gondolattal” – tette hozzá Consolmagno.

Guy Consolmagno különböző amerikai egyetemeken szerezte meg tudományos fokozatait planetológiából, később többek között a Harvardon is tanított; 37 évesen lépett be a Jézus Társaságába. A Catholic News Agency tavalyi adventi podcastjában arról is beszélt a Vatikáni Csillagvizsgáló 19. századi megalapítása kapcsán, hogy az Egyház támogatja a természettudományokat;

az igazság mindig közelebb visz Istenhez, és Istent találhatjuk meg a minket körülvevő fizikai univerzumban.

December 21-én Budapesten a Nap 15.56-kor nyugszik (a polgári szürkület 16.31-kor, a csillagászati szürkület 17.48-kor ér véget); a Jupiter 18.14-kor, a Szaturnusz 18.15-kor nyugszik, ami azt jelenti, hogy derült idő és jó horizont esetén megfigyelhetjük a párost a délnyugati égbolton.

Forrás: Catholic News Agency



Fotó: Marco Gandolfo/CNA



Magyar Kurír

(vn)