Teremtésvédelmi módszertani gyűjteményt jelentetett meg az Ignáci Pedagógiai Műhely

A szerzőpáros az elméleti vagy éppen gyakorlati irodalom növelése helyett a lelkiség oldaláról közelíti meg a természet- és a teremtésvédelem témáját, ezt már a könyvbemutató különleges felvezetése is megmutatta. Arra kérték a résztvevőket, hogy csukják be a szemünket vagy nézzenek egy pontot, és így gondolják el, hogy milyen időjárás van bennük, milyen évszak, de jó részletesen. A „lélek-időjárás” gyakorlata az egyik közösségi imamódszerként szerepel a füzetben.

Koronkai Zoltán, aki jezsuita szerzetesként számos lelkigyakorlatot vezetett, vezet hosszú évek óta, arról beszélt, hogy egy gyakorlat mindig bejön ezeken: ha kiküldi a résztvevőket a természetbe. Ahogy mondani szokta, a lelkigyakorlat felét a természet végzi, már az Istenhez segíti az embereket, ha kikerülnek a betondzsungelből. „A teremtett világ is Isten szava, akárcsak a kinyilatkoztatás” – tette hozzá.

Tavaly a jezsuita rend tízéves tervet készített, ennek egyik pontja az, hogy akivel csak lehetséges, együttműködnek közös otthonunk, a Föld megóvása érdekében. Ezek a lelkigyakorlaton és iskolai órán is alkalmazható módszerek is ebbe a rendi vállalásba simulnak tehát bele. Koronkai Zoltán szerint a kötetben szereplő gyakorlatok inkább ráhangolódást jelentenek az isteni rendre, egyszerre keveset markolnak, már ami a témát illeti, de abban elmélyednek. A gyakorlatok ráadásul úgy vannak megfogalmazva, hogy középiskolás gyermekeknek is fogyaszthatók legyenek.

Domanicky Orsolya szerint a tudomány segítségünkre lehet abban, hogy a környezeti válság okait beazonosítsuk, de ezt meghaladni, ezen felülemelkedni önmagában nem képes, arra nem tud választ adni, hogy miért nem cselekszünk. A társadalomtudományt, környezettudományt és filozófiát végzett szakember szerint tévúton járunk azzal, ahogy a természettel bánunk, mert nem műveljük a földet, hanem kizsákmányoljuk. Úgy látja, a természettel való viszonyunk megromlása egyértelműen összefügg az emberiség istenkapcsolatának az utóbbi évszázadokban végbement sérülésével. A kötet nem akarja újrafogalmazni a természet és az egyén viszonyát, mert az Isten által adott, hanem ennek kibontásában, feltárásában akar segíteni. A Szent Ignác-i lelkiségre épülő feladatokban nagy szerepe van a csendnek, nem annyira az akusztikainak, mint inkább a természet csendjének, amelyben vannak bizonyos hanghatások, mégis képes elősegíteni a lelki csendet, a lelki harmóniát.

A jezsuita lelkiség és a mélyökológia találkozása a könyv, azaz az ember mibenlétét feszegetjük jezsuita eszközökkel – mondta el a másik szerző, Kuslits Béla. – A gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy kimenjünk a természetbe, azért is van nagyon kevés teremben is elvégezhető feladat. Öt fő téma adja a könyv gerincét: Isten, ember és természet hármas kapcsolata; az önmegvalósítás és a szükségletek; „Művelje és őrizze”; csend és zaj, illetve az ajándékozottság. Mindegyikhez párosítottak hatféle típusú gyakorlatot is: van játék, szentírási részletre épülő feladat, elmélkedés, valamilyen tudásmorzsán vagy erkölcsi kérdésen alapuló feladat, kifejezett gyakorlat (például közösségi főzés vagy testmozgás megszentelése), illetve közösségi ima. Kuslits Béla úgy véli, nagyon fontos, hogy a teremtésvédelem témájában az ember személyes része is meg legyen szólítva, és mivel az emberi test is a természet világának része, ez egyáltalán nem nehéz.

A Megújítod a Föld színét című kiadvány pdf formában elérhető az Ignáci Pedagógiai Műhely honlapján, nyomtatott változatban is hozzá lehet jutni 3000 forint ellenében, ami a nyomdai költségeket fedezi.

Fotó: Pásztor Péter

Agonás Szonja/Magyar Kurír