Teréz anya lett a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának védőszentje

A szolgálat klinikai lelkigondozói a nap indításaként találkoztak Marton Zsolt váci megyéspüspökkel, aki köszönetét és háláját fejezte ki nekik. A főpásztor kiemelte, hogy milyen sokat jelent neki az, hogy a Váci Egyházmegye kórházlelkészi és lelkigondozói tevékenységét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik ad limina látogatása, azaz a főpásztorok vatikáni testületi beszámolója alkalmából XVI. Benedek pápa is elismerő szavakkal illette Beer Miklós akkori váci püspöknek.

A találkozót követően ünnepi szentmisét mutatott be Marton Zsolt püspök a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában. A szentmisén koncelebrált Torma Joel, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője, valamint Kiss Dávid, aki a salgótarjáni kórházban rendszeresen segíti a szentségi ellátást. A szentmisén együtt ünnepelt velük Koncz Asztrik irgalmasrendi szerzetes is. Néhányan a kórház betegei közül is jelen voltak a szentmisén.

Marton Zsolt tanításában mindenkit emlékeztetett arra, hogy Jézus a gyógyításai során az egész embert gyógyította; a testet és a lelket is. A lelkigondozók is – az orvosokhoz, ápolókhoz hasonlóan – az egész ember gyógyításába kapcsolódnak be. Szentbeszédében az ima fontosságára is felhívta a figyelmet, és hogy a betegségben ott van a betegek szentsége által nyújtott kegyelem, amelyen keresztül Isten gyógyítani akar. A papokról is beszélt, akiknek nagyon hálás, hiszen ők szolgáltatják ki ezt a szentséget, amellyel Isten gyógyító szeretetét közvetítik a betegek felé.

A szentmise keretében a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata kérésének megfelelően a püspök a szolgálat védőszentjévé avatta Kalkuttai Szent Terézt, és megáldotta a Szentgotthárdon élő Malika remete nővér által készített, Szent Teréz anyát ábrázoló ikont.

A szentmise után a püspöki palotában folytatódott a program. Torma Joel atya bemutatta a szolgálatot, beszélt a múltról, jelenről és a jövőről is. Elismerő szavai, elkötelezettsége erőt adtak mindenki számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy Teréz anya nyomában kell járni, amikor felekezeti, bőrszín szerinti és egyéb megkülönböztetés nélkül fordulunk idős, beteg embertársaink felé, így közvetítve Isten szeretetét.

A jelenlévők betekintést kaphattak az elmúlt közel hét hónap statisztikai adataiba is: ez idő alatt 10253 lelkigondozói beszélgetés zajlott le a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának intézményeiben. A szentségi ellátások során 4967 szentáldozás történt, és 975 beteg részesült a betegek szentségében.

Joel atya előadásához kapcsolható Teréz anya gondolata, amely a szolgálat 2023-as pasztorális tervében is szerepel: „Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Az ebédszünetben alkalom nyílt személyes találkozásokra, beszélgetésekre a más egyházmegyékből érkezettekkel is.

A délután Jakobszen-Tátrai Zsófia humánerőforrás-vezető előadásával folytatódott, aki bemutatta, mennyi lehetőséget kínál a Váci Egyházmegye a hívők és a munkatársak segítésére is.

Majd Iszlai Zoltán pár- és családterapeuta, a Család-rendszer terápiás műhely képzőjének előadása következett a krízisintervencióról. Közérthető módon beszélt a témáról, helyzetgyakorlataival eszközt adott a hallgatóságnak a munkájuk során fellépő nehezebb helyzetek kezeléséhez.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír