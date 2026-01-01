Ternyák Csaba egri érsek év végi hálaadó szentmisét mutatott be az egri bazilikában

Hálát adunk az időért, amit Istentől feladatként, lehetőségként kaptunk. Ajándékként éljük meg, hogy az idővel előrehaladva egyre jobban megismerhetjük Istent.

Ternyák Csaba érsek rámutatott: a földi idő akkor találkozott az Isten idejével, amikor szent Fia belépett a történelembe, utat mutatva nekünk Isten országa felé. A kegyelmi időt különlegesen élhettük meg a jubileumi szentévben, melynek kiemelkedő eseményei az egész Egyház számára intenzív időszakot jelentettek. Aggodalommal és imádsággal követte az Egyház a nagybeteg Ferenc pápát, s a Szentatya halálának hírét a feltámadás reménye hatotta át. Hálával gondolunk szolgálatára, s népünk, hazánk iránt tanúsított kitüntető szeretetére. Leó pápa rá emlékezve prófétai hangját, pásztori stílusát, tanítását méltatta, kiemelve:

arra buzdított bennünket, hogy Isten irgalmasságát állítsuk a középpontba, új lendületet adva az evangelizációra.

Az Egri Főegyházmegye nagy közössége sok mindenért adhat hálát: a megkereszteltekért, elsőáldozóként, bérmálkozókért, a szentségi házasságot kötőkért. Nagy kegyelem forrása, hogy három új papot és egy diakónust ajándékozott nekünk az Úr, és házas diakónusok is szolgálják az Egyházat. A főpásztor megemlékezett az idén elhunyt paptestvérekről, külön megemlítve Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt, aki hosszú időn keresztül szolgálta az egyházmegyét, s szeretett gyóntató, az Isteni Irgalmasság lelkes apostola volt.

A főpásztor így folytatta: hálával gondolunk a bazilikában történt nagy eseményekre, az egyházmegyei találkozóra, ministránstalálkozóra, cigánypasztorációs találkozóra, a hitoktatók, pedagógusok képzéseire, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sikereire. Hálát adunk azért is, hogy az Úr Jézus meghallgatja papi hivatásokért végzett buzgó imáinkat, ennek gyümölcseiként tekintünk az Egri Érseki Papnevelő Intézet négy új kispapjára és a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium négy új kispapjára.

Isten iránti hálával gondolunk a befejezett és a befejezés előtt álló építésekre – mondta el még az érsek. Sajószentpéteren új templom, közösségi ház épült, négy új óvoda átadása történt meg a főegyházmegyében, számos intézmény megújulhatott és újul meg hamarosan: a bélapátfalvai apátsági templom; a Glória Ház az egykori ferences rendházban; a Szent János Ház. Hívek adományából, pályázati és kormányzati támogatásból templomok, plébániák és iskolák újulhatnak meg, ezek őszinte örömmel és hálával töltenek el bennünket. Ebben a szentmisében kegyelettel emlékezünk meg a hét évvel ezelőtt ezen a napon elhunyt Seregély István egri érsekről, aki húsz éven keresztül volt egyházmegyénk hűséges főpásztora. Szolgálata alatt gondja volt azokra a településekre, melyek a szocializmus időszakában erősödtek meg, de nem volt templomunk, több, mint új templomot építtetett.

„Az új esztendővel új lehetőséget kaptunk arra, hogy megújítsuk életünket, hogy gyökeret verjünk Isten és embertársaink szeretetében.

Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, Isten anyját, aki a világnak az Üdvözítőt adta, segítsen bennünket, álljon mellettünk, hogy anyai oltalma alatt élhessünk, mint Isten fogadott gyermekei”

–zárta szentbeszédét a főpásztor.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír