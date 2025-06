Ternyák Csaba érsek felszentelte Sajószentpéter új templomát

A szentmise kezdetén a főpásztor elmondta: közös álom valósult meg, nagy ünnep ez. Olyan fiatalok részesülnek a bérmálás szentségében, akiknek felkészítését az évek óta súlyos betegséggel küzdő Takács Alajos plébános kezdte, és Tran Si Nghi Ferenc szalézi atya fejezte be, aki a lelkipásztori szolgálatban is közreműködött, és az építkezés idején is sokat segített, Takács Gábor diakónussal együtt.

Az érsek köszönetet mondott nekik és a híveknek, akik mellettük álltak ezekben a nehéz hónapokban. Lojzi atya már a mennyei seregekkel kapcsolódhat be a mai liturgiába. Köszönet a közel két évtizedes sajószentpéteri szolgálatáért, melynek része volt 2024 őszén az új óvoda megáldása – mondta Ternyák Csaba érsek.

A főpásztor hírül adta, hogy július elsején lesz ebben a templomban a gyászmise Takács Alajos plébános, érseki tanácsos, címzetes kanonok lelki üdvéért, majd innen kísérik szülőfaluja, Dobódél temetőjébe.

Az új templom falait az egri érsek meghintette szenteltvízzel, majd Tran Si Nghi Ferenc atya bemutatta a bérmálkozásra készülőket, akik kérik a szentség kiszolgáltatását.

Szentbeszédében Ternyák Csaba úgy fogalmazott: Istennek építettük ezt a templomot, és azért imádkozunk, hogy ez a ház valóban az ő otthona legyen az emberek között. Az olvasmányok, az evangélium is felkészít bennünket ennek ünneplésére. A szamaritánus asszony kérdése Jézushoz: „Hol kell imádni az Istent?” és a templomépítő Salamon király kérdése: „Valóban lehetséges-e, hogy az Isten itt lakozzék a földön?” is visszhangra talált lelkünkben.

Ez a két kérdés foglalkoztatott minden templomépítőt, a tervezőket. Ebből a világból kihasított egy darabot minden templomépítő, hogy azt kizárólag az Istennek szóló áldozat bemutatására, imádására és a lelki találkozásra szentelje.

Jézus válasza az, hogy eljön az idő, amikor nem a hely lesz a fontos, mert Istent lélekben és igazságban kell imádni. Ez azt jelenti, hogy mi is Isten szent templomai vagyunk, Isten lakást akar venni nálunk, s közösségben egy élő kövekből épült templomot építünk. A sajószentpéteri közösség minden egyes tagja egy-egy építőkő, s ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten el akar jönni közénk.

A lélekben és igazságban való imádás a Szentlélekben újjászületett új ember imádása, s itt kapcsolódik össze a templomszentelés és a bérmálás szertartása – mondta a főpásztor.

A bérmálkozókhoz fordulva úgy fogalmazott: „Arra kaptatok meghívást, hogy az új Jeruzsálem polgárai legyetek a Szentlélek kiáradása által. Amikor megkapjátok a Szentlélek ajándékait, az új teremtés részesei lehettek.”

„Sugározzék ebből a templomból Isten szeretete az egész városra, a hívek pedig mint élő templomok, akikben a Szentlélek lakik, vigyék magukkal Isten szeretetét az utcára, a családba, a munkahelyre, a torony pedig hívogassa szelíden Sajószentpéter katolikus híveit…” – fogalmazott az egri érsek. – Ez a templom vár mindenkit, hogy közösségbe gyűjtse Isten gyermekeit.

XVI. Benedek pápa gondolatait idézve a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy állítsuk helyre a világ rendjét, magunk helyett Istent állítsuk életünk középpontjába.

Ternyák Csaba érsek bejelentette, hogy Lipcsák János atya lesz Sajószentpéter új plébánosa.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Kissné Vanyó Boglárka, Vozáry Róbert / Szent István Televízió

Magyar Kurír