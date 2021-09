Ternyák Csaba érsek a NEK keddi napját megnyitó imádságon: Tégy engem, Uram, a Te békéd eszközévé!

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. (2Kor 1,3–5)

„A NEK tematikus napjainak sorában elérkeztünk a békesség napjához. Ez az egyik legfontosabb örökségünk, amit Urunktól, Jézus Krisztustól kaptunk, aki halála előtt így végrendelkezett: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek” – kezdte szentbeszédét Ternyák Csaba egri érsek.

Jézus mindig az Atya akaratát kereste, ez volt az ő békéjének záloga. Ma mi is az Atya közelségében keressük a békességet. Amikor béke van, akkor életünk folyása egyenletes, harmóniában élhetünk, fejlődés, felelősségvállalás jellemzi környezetünket is. Szívünk békéje kihat a társadalom lelkiállapotára is. Ha a béke ott van az emberek szívében, akkor a népek között is könnyebben uralkodik a bizalom és az együttműködés. A békétlenség és az acsarkodás viszont nemcsak a népek életét teszi pokollá, de személyes kapcsolatainkat is megmérgezi.

A béke nem a háború hiánya. A szív mélyéről kezdődik, és innen árad kifelé.

– hangsúlyozta az érsek.

Mindannyiunk törekvése, hogy békességben legyünk önmagunkkal, a családunkkal és Istennel is. Hogyan segít bennünket ebben az eucharisztikus kongresszus? – tett fel a kérdést Ternyák Csaba. – Ráirányítja a figyelmünket a szentáldozás, a szentségimádás és a jócselekedetek fontosságára. Mindegyik segít bennünket a béke megvalósításában.

A napi szentáldozás táplálja a bennünk lakó új embert. Ezért kell rendszeresen magunkhoz vennünk az Eucharisztiát. Ebben segítenek a szentmise békéről szóló imádságai is, melyek arra emlékeztetnek, hogy nem lehetünk méltók a Szent Test vételére, ha nem vagyunk békességben egymással. A szentség hatékonyan munkálja bennünk a békét. Azért köszöntjük egymást a béke jelével, hogy a feltámadt Krisztus töltsön el bennünket. „Bárcsak örökké tartana a béke!” Ezért imádkozunk ma együtt Assisi Szent Ferenccel, Kalkuttai Szent Terézzel, a mai nap szentjeivel, a kassai vértanukkal és mindazokkal, akiknek szívében ég a béke vágya. „Tégy engem, Uram, a Te békéd eszközévé!” – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba egri érsek a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keddi napját megnyitó laudes imádságon.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír