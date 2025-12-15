Terror Sydney-ben: XIV. Leó pápa lelki közelségéről és együttérzéséről biztosította az érintetteket

Pietro Parolin bíboros államtitkár az Anthony Fisher OP sydney-i érseknek címzett gyásztáviratban a következőket írta:

„A Szentatya mély szomorúsággal értesült a Sydney-ben történt szörnyű támadásról, amely a hanuka ünnepségre összegyűlt zsidó közösség tagjainak életét követelte.

XIV. Leó pápa mindenkit, akit érintett ez az értelmetlen erőszakos cselekmény lelki közelségéről és együttérzéséről biztosít.

Megújult reménnyel, hogy mindazok, akik kísértést éreznek az erőszak elkövetésére megtérnek, és a béke és a szolidaritás útját keresik, a Szentatya imádkozik a támadásban megsérültek gyógyulásáért, valamint hogy vigaszt és megnyugvást leljenek, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Az elhunytakat a Mindenható Isten irgalmára bízva, a Szentatya minden ausztrálra az isteni béke és erő áldását kéri.”

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: AFP

Kuzmányi István/Magyar Kurír