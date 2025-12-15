Terror Sydney-ben: XIV. Leó pápa lelki közelségéről és együttérzéséről biztosította az érintetteket

XIV. Leó pápa – 2025. december 15., hétfő
1

A hanuka ünnepen gyertyát gyújtókra nyitott tüzet két terrorista az ausztráliai Sydney híres strandján, a Bondi Beachen december 14-én, vasárnap este. A támadásban 16-an hunytak el, közöttük két magyar származású is van. XIV. Leó pápa – a Pietro Parolin bíboros államtitkár által küldött – gyásztáviratban fejezte ki részvétét és együttérzését.

Pietro Parolin bíboros államtitkár az Anthony Fisher OP sydney-i érseknek címzett gyásztáviratban a következőket írta:

„A Szentatya mély szomorúsággal értesült a Sydney-ben történt szörnyű támadásról, amely a hanuka ünnepségre összegyűlt zsidó közösség tagjainak életét követelte.

XIV. Leó pápa mindenkit, akit érintett ez az értelmetlen erőszakos cselekmény lelki közelségéről és együttérzéséről biztosít.

Megújult reménnyel, hogy mindazok, akik kísértést éreznek az erőszak elkövetésére megtérnek, és a béke és a szolidaritás útját keresik, a Szentatya imádkozik a támadásban megsérültek gyógyulásáért, valamint hogy vigaszt és megnyugvást leljenek, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Az elhunytakat a Mindenható Isten irgalmára bízva, a Szentatya minden ausztrálra az isteni béke és erő áldását kéri.”

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: AFP

Kuzmányi István/Magyar Kurír

