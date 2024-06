Testvériség és hit ünnepe: az 53. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Ecuadorban

A találkozó remek alkalom arra, hogy az Eucharisztia központi szerepének megünneplésén keresztül átélhessük annak misztériumát, megújítsuk Krisztus iránti szeretetünket, és erősítsük a testvériséget minden ember iránt.

A kongresszus témája – „Testvériség a világ gyógyítására” – különösen releváns napjainkban, amikor a világ számos pontján társadalmi, gazdasági és politikai feszültségek uralkodnak. Ferenc pápa, aki 2021-ben jelölte ki Quitót a kongresszus helyszínéül, a testvériség fontosságára hívta fel a figyelmet, emlékeztetve Jézus szavaira: „Mindnyájan testvérek vagytok!” (Mt 23,8). Az eucharisztikus kongresszus célja, hogy felhívja a figyelmet a globális szolidaritásra és együttműködésre, miközben mély és emlékezetes lelki élményt kínál a résztvevőknek. A programok között szerepelnek teológiai előadások, liturgikus ünnepségek, imádságos együttlétek és közösségi események, amelyek mind az Eucharisztia köré szerveződnek. Quito gyarmati utcái, templomai és kulturális helyszínei festői hátteret biztosítanak az ünnepléshez.

Ecuador kiválasztása nem véletlen. Az ország gazdag kulturális és vallási örökséggel rendelkezik, és mélyen kötődik az Eucharisztia tiszteletéhez.

Quito – a „világ közepén” fekvő város – különleges helyszínt kínál a kongresszus számára. Ecuador Jézus Szentséges Szívének való felajánlásának 150. évfordulója még inkább kiemeli az esemény jelentőségét. A fogadó ország meglehet, hogy területében eltörpül szomszédaihoz képest, de látnivalókban könnyedén felveszi velük a versenyt. Nevét a területét kettészelő Egyenlítőről kapta, s ez bolygónk talán legváltozatosabb élővilágú országa. Az Andok hósipkás tűzhányókkal tarkított, égbenyúló vonulatai; az amazóniai esőerdő gőzölgő, smaragd csodavilága; a legendás Inka Birodalmat és a spanyol gyarmati múlt építészetét és hagyományait megőrző festői városok – s persze a legalább nyolcezer éve itt élő bennszülött törzsek természetben gyökerező kultúrája – ez mind Ecuador.

A kongresszuson való részvételre minden hívőt szeretettel várnak. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága által kidolgozott, magyar nyelven is elérhető alapdokumentum segítséget nyújt a lelki felkészülésben, és részletes információkat ad az eseményről.

Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök felkérésére szervezett magyarországi csoport is készül kiutazni Ecuadorba. Az idén 10 éves Qalandar utazási iroda – akik rendszeres szentföldi zarándoklatok szervezése mellett már a budapesti NEK és a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó utazásszervezésében is részt vettek – kéthetes programot kínál, melynek során Quito környékének autentikus megismerésére is lehetőség nyílik a kongresszuson való részvételt megelőzően. A pontos program minden lényeges tudnivalóval és jelentkezési lehetőséggel június 15-ig érhető el EZEN A FELÜLETEN.

Quito készen áll rá, hogy egy hatalmas eucharisztikus várossá váljon, ahová mindannyian meghívást kapunk, hogy egy olyan testvériség álmát építsük, amelyet Krisztus teljes szeretete váltott meg. Most rajtunk a sor, hogy új barátságokat kössünk és közösen dolgozzunk egy békésebb, igazságosabb világért. Ferenc pápa szavaival élve kérjük Istentől a kegyelmet, hogy legyünk készek a testvéreinkkel való találkozásra, és induljunk el a béke keresésének termékeny ösvényén, hozzájárulva ezzel a világ gyógyulásához.

