Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érden

A főpásztor megemlékezve Bogner Mária Margit imádságos életéről arra buzdított, hogy a szentek életpéldája nyomán mi is elmélyült imaéletet éljünk; ne csak kérésekkel és könyörgésekkel forduljunk Istenhez, hanem bizalommal forduljunk hozzá.

A szentek megtapasztalták, hogy életük nem Istentől elszakadva, földi gondokkal küszködve vagy éppen e világi örömökkel telik, hanem az Úr jelenlétében.

Ebben a jelenlétben élték meg mindazt, ami öröm, és mindazt, ami keserűséget vagy fájdalmat okozott nekik. Az egyiket mint Isten ajándékát, a másikat mint keresztet fogadták el, tudva azt, hogy az öröm és a szenvedés is Istenhez visz közelebb” – fogalmazott Spányi Antal.

Amikor azért imádkozunk, hogy Bogner Mária Margit a magyar boldogok között lehessen, akkor a legfontosabb, hogy az ő példáját követve mi is Krisztus nyomában járjunk, hitünkben hűségesen, következetesen, kitartóan és állhatatossággal megmaradjunk, és így eljussunk az Atyai ház örömébe – tette hozzá a megyéspüspök.

„Bogner Mária Margit példát mutat nekünk az Istennel való bensőséges kapcsolatra. Ő nem kért, hanem inkább adni akart. Nem az volt a gondja, hogy gyógyítsa meg az Úr betegségéből, és megnyíljon számára az út az általa választott szerzetesrend felé, hanem

azt kérte, hogy Isten fogadja el az életét.

Gyermekkorától kezdve az volt az álma, hogy Istennek szentelt életet éljen, tiszta szívvel és szeretettel. Betegségében is hűségesen kitartott, és imádkozott, hogy Isten fogadja el áldozatát, amikor ágyhoz kötötten szenvedett. Ő, akinek vidám alaptermészete volt, és szeretett mozogni és közösségben lenni, elrejtett életet kapott az Isten szívében, a zárda csendjében, a betegségében” – emelte ki a főpásztor.

Bogner Mária Margit arra tanít minket, hogy adjuk magunkat, minden ügyünket és kapcsolatunkat Istennek, hogy szabadok lehessünk a megkötözöttségeinktől, a földi élet álmaitól, vágyaitól, és egészen Istené legyünk. Így tegyünk tanúságot az Úr közelségéről és szeretetéről a világban – zárta szentbeszédét Spányi Antal püspök.

Papok, szerzetesek és vizitációs nővérek mellett számos hívő is részt vett a megemlékezésen az egyházmegyéből, fiatalok és családosok, valamint az érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium tanárai és diákjai is. Jelen voltak továbbá Bogner Mária Margit távoli rokonai is, akik arra kérték a székesfehérvári megyéspüspököt, hogy áldja meg kisgyermeküket.

Az ünnepen részt vett Lantos Erzsébet is, aki újabb kéziratokat adott Spányi Antal püspöknek a vizitációs nővérrel kapcsolatban. Bogner Mária Margit boldoggáavatási ügyének posztulátora Rómában 1984-ig Magyary Gyula esztergomi főegyházmegyés pap volt (1901–1988); hagyatékát unokahúga, Lantos Erzsébet gondozza, aki annak rendezése során már korábban rátalált Bogner Mária Margit ereklyéire és Csávossy Elemér jezsuita szerzetes Bogner Mária Margitról írt olasz nyelvű életrajzára.

A megtalált ereklyéket és a boldoggáavatási ügy történetére vonatkozó értékes művet Lantos Erzsébet 2022. szeptember 1-jén személyesen adta át Székesfehérváron Spányi Antal megyéspüspöknek, aki örömmel vette át őket.

Az ereklyék, a könyv és remélhetőleg az újabban előkerülő dokumentumok is azt tanúsítják, hogy Bogner Mária Margit tiszteletét Rómában, illetve határainkon túl is terjesztették.

A szentmise után a hívek a főpásztor és a papság vezetésével Bogner Mária Margit sírjához vonultak, ahol együtt fohászkodtak a szent életű nővér mihamarabbi boldoggá avatásáért, és kérték további égi támogatását minden hozzá intézett szándékaikban.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Horváth István, Szakács Péter



Magyar Kurír