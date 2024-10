Titkokat őriz az egykori pálos kolostor Sopronbánfalván

A pálos rend Magyarország egyetlen hazai alapítású szerzetesrendje, hosszú és küzdelmes utat járt be az évszázadok során. Sopronban ugyan már nem aktívak, a bánfalvi kolostorban található kiállításnak köszönhetően mégis betekinthetünk életükbe.

„Budapesten nemrégiben volt egy konferencia, amelynek középpontjában a szerzetesrend múltjának és jövőjének elemzése állt. Itt találkoztam Tama Istvánnal, a sopronbánfalvi Kolostor Hotel igazgatójával, így ez az esemény nagyszerű alkalmat kínált arra is, hogy a régi ismeretséget megújítsuk a kolostorral” – osztotta meg a kisalföld.hu-val Puskás Antal atya.

„A pálosok története hosszú és gazdag. Magyarországon a rend a kommunista rezsim alatti kényszerszünet után, 1990-ben indult újra. Mára hazánkban 4 kolostor működik, ahol jelenleg 17 pálos szerzetes él. Azt gondolom, hogy az egyházak változásával a pálos rend életében is egy új korszak kezdődhet, hiszen ez a fajta átalakulás a szerzetesrendek életében is megtalálható – tette hozzá a tartományfőnök. – Rendkívül fontosnak tartom a közösségépítést, sokkal szorosabb kapcsolatra, együttműködésre van szükség nemcsak a plébániák tagjaival, hanem a tudomány világával is. Bár a magyar tartomány létszáma mérsékelt, a pálos szerzetesek világszerte jelen vannak: Európában, az Egyesült Államokban, Afrikában és Ausztráliában is tevékenykednek. Központunk a lengyelországi Częstochowában található, ahol több mint száz szerzetes él.

A fekete Madonna eredeti ikonja Częstochowában található, de a Sopronbánfalván kiállított másolat lenyűgözte Antal atyát

A pálos rend történelmi kolostorai, mint a sopronbánfalvi is, olyan múltba nyújtanak betekintést, amely segít a mai szerzeteseknek visszaemlékezni és átélni elődeik lelkületét. Emlékezésre, elmélyülésre és a közösségi szellem erősítésére kiváló helyszínek ezek az ősi falak.

Rendkívül hálás vagyok, hogy itt lehetek egy régi pálos kolostorban, amely tele van kincsekkel, és visszaidézi azt a múltat, amelyet mi, 21. századi szerzetesek már csak emlékként őrizhetünk. A középkori kolostorok számomra azért is különlegesek, mert segítenek ráérezni az eredeti lelkületre, ami őseinknél is volt.

A bánfalvi kolostor megtekintése során örömmel tapasztaltam, hogy helyreállításakor igyekeztek mindent a legeredetibb módon visszaállítani úgy, hogy az tényleg egy elcsendesedésre alkalmas hellyé váljon” – zárta a beszélgetést Puskás Antal.

Forrás: kisalföld.hu; Magyar Pálos Rend

Fotó: Szalay Károly

Magyar Kurír