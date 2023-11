Tízéves a jenői Szent Erzsébet karitászcsoport

Szíjártó László lelkiigazgató homíliájában arról beszélt, hogy a karitász szolgálathoz fontos alap az imádságos háttér. Szent Erzsébet 24 éve elég volt, hogy nyolcszáz év távlatából is példakép legyen. A mai napon is nagyon sok jó szándékú, segítőkész ember van, akik le tudnak hajolni a szükséget szenvedőkhöz. A karitász önkéntesek abban különböznek, hogy ha elfogynak az anyagi, természetbeni adományok, akkor is tudnak segíteni, adni: jó szót, meghallgatást, együttérzést, odafordulást. Ebben is vonzó példakép számunkra Szent Erzsébet. Hinnünk és bíznunk kell abban, hogy mindig tudunk adni. Kérdezhetik: mit érünk ezzel? Isten Fia se tudott meggyógyítani minden beteget, Szent Erzsébet se tudott mindenkihez lehajolni. De ott, ahol éltek, ott meg tudták tenni. Nekünk is ott, ahol élünk, közösségeinkben kell szebbé, élhetőbbé tenni azok életét, akik hozzánk fordulnak.

A szentmise végén Ghiczy László a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója a csoport részére elismerő oklevelet adott át a tíz éves szolgálat elismeréseként.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír