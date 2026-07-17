Tíz gyermek elsőáldozását ünnepelte a Genfi Magyar Katolikus Misszió

A több mint hat évtizede szolgáló misszió Genf vonzáskörzetében, Svájc és Franciaország területein élő magyar katolikusok lelki otthona, ahol nemzedékről nemzedékre adják tovább a hitet, az anyanyelvet és a keresztény hagyományokat.

Az elsőáldozás nem egyetlen nap eseménye, hanem hosszú hónapok közös készületének beteljesedése. A gyermekek felkészítésének megszervezését és összefogását Lédeczi Dénes szolnoki plébános vállalta, aki az egész tanéven át szeretettel és nagy odaadással kísérte őket ezen az úton. Munkájának köszönhetően a gyermekek nemcsak a hit alapjaival ismerkedhettek meg, hanem egyre mélyebben kapcsolódhattak be az Egyház közösségi és liturgikus életébe.

A felkészülést egy-egy hittanóra erejéig gazdagította Fábry Kornél esztergom–budapesti segédpüspök; Balogh Attila, az esztergomi szeminárium rektora; Hegedűs Odó bencés szerzetes és Lukovits Milán ferences szerzetes is. A közös szolgálatot a szülők áldozatos jelenléte tette teljessé: szeretetük, figyelmük és együttműködésük biztos hátteret teremtett a gyermekek felkészüléséhez.

Az ünnepi liturgia szépségét a gyermekek szolgálata is gazdagította. Gitárkísérettel szólaltak meg a liturgiához illeszkedő gyermekénekek, majd Sík Sándor Oltáriszentségről szóló versének a gyermekek számára átdolgozott változatát adták elő. Egyszerű, tiszta előadásuk méltó visszhangja volt annak a lelki ajándéknak, amelyben ezen a napon először részesülhettek a szentáldozásban.

A szentmisét követően a templom kertje megtelt élettel. A ragyogó nyári napsütésben az elsőáldozók családjai, rokonaik és meghívott barátaik közös állófogadáson osztoztak az ünnep örömében. A kötetlen együttlétben a gyermekek öröme természetes módon teremtett kapcsolatot a jelenlévők között: a beszélgetések, a találkozások és az új ismeretségek tovább erősítették a közösség összetartozását.

Az elsőáldozás idén is arról tett tanúságot, hogy a hit továbbadásának legtermékenyebb talaja az a közösség, ahol a lelkipásztorok szolgálata, a családok elkötelezettsége és a gyermekek nyitott szíve egymásra talál. A Genfi Magyar Katolikus Misszió számára ez a nap egyszerre jelentette egy tanév méltó lezárását és örömteli megerősítését annak, hogy a hitből fakadó, közösen vállalt szolgálat tovább él a következő nemzedékek életében.

Szöveg: Hevér Helga

Forrás és fotó: Genfi Magyar Katolikus Misszió

Magyar Kurír