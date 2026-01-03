Tizedik alkalommal imádkoztak rózsafüzért Mária Fiai Pécsen – KÉPRIPORT

A bazilika szentélye elé felállított kereszt előtt mintegy húsz férfi imádkozta együtt a szentolvasót Fekete Zoltán, a székesegyház káplánja vezetésével.

Az elsőszombati rózsafüzér imádság kiemelt szándéka a béke, a kiengesztelődés és a kegyelmi életben való gazdagodás volt, valamint a növekedés hitben, reményben, szeretetben.

A mára a világ számos országában elterjedt, férfiak részvételével zajló elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzér-imalánchoz hazánkban 2024 februárjában csatlakozott az első közösség. Az imalánc közösségei azóta folyamatosan alakulnak hazánk több településén.

Pécsen legközelebb február 7-én gyülekeznek a férfiak közös TÉRdeplő rózsafüzér imádságra a bazilikánál.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír